Kuruluş Osman’da Osman Bey Bizans ordusunu tarumar etti! ‘Bir ordumuz, bir devletimiz olacak’

Kayı Alplerine ilave olarak Türkmen beylerinin getirdiği Alpleri de emrine alan Osman Bey, Bizans ordusuna yapacağı baskını incelikle planladı. Bizans ordusunu çembere alan Osman Bey düşmanı tarumar etti. Komutan Kalanoz, savaştan yaralı olarak kurtulmayı başardı.

Osman Bey ve Umur Bey arasındaki ihtilaftan haberdar olan Şeyh Edebalı, iki beyi birbirinden habersiz olarak dergahına davet etti. Buluşmada Umur Bey, Osman Bey'e obadaki haini ortaya çıkarması için elindeki kanıtı sundu. Çömlekçi İdris'in öldürüldüğü yerde Malhun Hatun'un bulduğu zihgiri Osman Bey'e teslim eden Umur Bey, böylece hainin Dündar Bey olduğunu ortaya çıkarmış oldu.