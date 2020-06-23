23 Haziran Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor adaya kim veda etti?
23 Haziran Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Survivor 2020'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Evrim, Sercan ve Nisa'nın eleme adayı olarak belirlendiği hafta da, kimin adaya veda edeceği merak ediliyor. Büyük heyecana sahne olan ada konseyinde söylenen sözler akşama damga vuruyor. 23 Haziran Survivor kim elendi, kim gitti? Sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Peki, Survivor adaya kim veda etti? Merak edilen detaylar haberimizde...
23 Haziran Survivor kim elendi, kim gitti? Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2020'de finale artık sayılı günler kaldı. Çeyrek finale kalan yarışmacıların kıyasıya mücadelesi merakla takip ediliyor. Evrim, Sercan ve Nisa'nın eleme adayı olarak belirlendiği hafta da, kimin adaya veda edeceği merak ediliyor. Büyük heyecana sahne olan ada konseyinde söylenen sözler akşama damga vuruyor. Sercan Yıldırım ve Nisa arasında geçen konuşma herkesi şoke ediyor. 23 Haziran Survivor kim elendi, kim gitti? Sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Peki, Survivor adaya kim veda etti? Merak edilen detaylar haberimizde...
23 HAZİRAN SURVİVOR KİM ELENDİ?
Cumartesi eleme adayı Evrim, Pazar eleme adayı Nisa ve Pazartesi eleme adayı ise Sercan oldu. 23 Haziran Salı akşamı bu adaylardan en az SMS oyu olan yarışmacı Survivor 2020'ye veda edecek. Adaya veda edecek kişinin belirleneceği 23 Haziran Survivor ada konseyi öncesinde iletişim oyunu oynandı. Elenen isim ilerleyen saatlerde belli olacak.
22 HAZİRAN SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
22 Haziran Survivor 2020'de haftanın son bireysel dokunulmazlık oyunu oynanıyor. İlk dokunulmazlık oyununu Cemal Can kazanmıştı ve Evrim'i aday olarak söylemişti. İkincisini kazanan Sercan, Nisa'yı aday olarak göstermişti. Bugün son aday ortaya çıkacak.
22 Haziran İLK TUR EŞLEŞMELERİ
Nisa - Elif (Nisa 2-0 kazandı) Cemal Can - Evrim (Cemal Can 2-1 kazandı) Yasin - Sercan (Yasin 2-0 kazandı) Berkan - Barış (Berkan 2-0 kazandı)
22 HAZİRAN İKİNCİ TUR EŞLEŞMELERİ
Cemal Can - Yasin (Cemal Can 2-0 kazandı) Nisa - Berkan ( Nisa 2-1 kazandı)
22 HAZİRAN FİNAL EŞLEŞMESİ
Cemal Can - Nisa (Cemal Can 2-1 kazandı) Cemal Can'ın açıklaması sonrası 22 Haziran 2020 Survivor üçüncü eleme adayı SERCAN oldu.
21 HAZİRAN SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
21 HAZİRAN İLK TUR EŞLEŞMELERİ
Berkan - Evrim (Berkan 2-0 kazandı) Elif - Barış (Barış 2-1 kazandı) Cemal Can - Sercan (Sercan 2-0 kazandı) Nisa - Yasin (Yasin 2-0 kazandı) 21 Haziran İKİNCİ TUR EŞLEŞMELERİ Berkan - Barış (Barış 2-0 kazandı) Sercan - Yasin (Sercan 2-1 kazandı) 21 Haziran FİNAL EŞLEŞMESİ Barış - Sercan (Sercan 2-1 kazandı) Kazanan SERCAN oldu! Sercan'ın açıklaması sonrası 21 Haziran 2020 Survivor ikinci eleme adayı NİSA oldu.
20 HAZİRAN SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2020'de ilk bireysel dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Dokunulmazlık oyununu kazanan kişi konseyde bir kişinin ismini verecek. Parkurda tek tek yarışan survivor yarışmacıları sıralamayı belirledi ve eşleşmeler belli oldu.
20 HAZİRAN İLK TUR EŞLEŞMELERİ
Nisa - Evrim (Evrim 2-0 kazandı) Sercan - Yasin (Sercan 2-0 kazandı) Barış - Berkan (Barış 2-1 kazandı) Cemal Can - Elif (Cemal Can 2-1 kazandı)
20 HAZİRAN İKİNCİ TUR EŞLEŞMELERİ
Evrim - Cemal Can (Cemal Can 2-0 kazandı) Sercan - Barış (Sercan 2-0 kazandı) 20 Haziran FİNAL EŞLEŞMESİ Cemal Can - Sercan Kazanan CEMAL CAN oldu! Cemal Can'ın açıklaması sonrası 20 Haziran 2020 Survivor ilk eleme adayı EVRİM oldu.
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