Kuruluş Osman 8. bölüm canlı izle! – ATV

Kuruluş Osman canlı izle! ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 8. bölüm canlı izle! Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman izleme ekranı dizi severler tarafından sorgulanıyor. Dizide bu hafta; Şeyh Edebalı’nın kendisine kızını vermediğini öğrenen Osman Bey yeni bir yola başvuracak. Edebalı ve Osman’ı elinden kaçıran Yannis ise bir plan daha hazırlayacak. Sofia’nın Osman’a yaptığı işkenceyi öğrenen Dündar’ın hamlesi herkesi şok edecek! İşte, Kuruluş Osman 8. bölüm izleme sayfası…

Kuruluş Osman 8. bölüm canlı izle! Reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman izle! Her Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşan ve merak uyandıran Kuruluş Osman dizisi yine heyecan dolu bir bölümle daha ekranlara geliyor. Dizide bu hafta; Osman ve Alpleri tuzaktan kurtulmuşken, Yannis yeni bir planla tekrar Osman'ı ele geçirmeye çalışacak. Osman ise Bala Hatun'a kavuşmak için Edebalı'yı ikna etmeye çalışacak. İşte, Kuruluş Osman 8. bölüm izleme ekranı!

KURULUŞ OSMAN 8. BÖLÜM İZLE!

Kuruluş Osman 8. bölümü canlı izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 8. BÖLÜM CANLI İZLEME SAYFASI! – ATV

DİZİDE BU HAFTA!

Osman ve Alpleri, Yannis'in kurduğu tuzaktan kurtulmayı başarmıştır. Osman için kendi canından vazgeçmek üzere olan Şeyh Edebalı'nın hayatını da kurtarmayı başaran Osman, yengesi Selcan'ı, Bala Hatun'u istetmek için gönderir.

Ancak Şeyh Edebalı kızını Osman'a vermemiştir. Bunu öğrenen Osman ne yapacaktır? Şeyh Edebalı'yı ve Osman'ı elinden kaçıran Yannis'in yeni planı ne olacaktır? Osman'a işkence yapan kişinin Sofia olduğu öğrenildiğinde Dündar Bey ne yapacaktır?