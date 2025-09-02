02 Eylül 2025, Salı

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor! Son kulis bilgileri A Haber'de
CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor! Son kulis bilgileri A Haber’de

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor! Son kulis bilgileri A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2025 22:59
45. Asliye Hukuk Mahkemesi CHP'nin 8 Ekim'de gerçekleştirdiği İstanbul 38. İl Kongresinde seçilen başkan ve yönetiminin görevini iptal etmesinin ardından ana muhalefette hareketli dakikalar yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisini olağanüstü toplama kararı almasının ardından gözler 15 Eylül'de gerçekleşecek dava sürecine çevrildi. Peki CHP'de mutlak butlan kararı çıktığında eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu partisine geri dönecek mi? A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, Kılıçdaroğlu cephesinde konuşulan son bilgileri Cansın Helvacı ile Memleket Meselesi programında aktardı.
