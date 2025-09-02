CHP İstanbul İl yönetimi görevden alındı!

A Haber Muhabiri Erşan Karaca, “Geçtiğimiz dakikalarda mahkeme kararını açıkladı ve CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi. Toplam 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırıldığına hükmedildi. Şu anda CHP İl Başkanlığı binasının önündeyiz, içeride İl Başkanı Özgür Çelik bir açıklama yapıyor. 45. Asliye Hukuk Mahkemesi mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. Ancak Özgür Çelik yaptığı ilk değerlendirmede henüz kendilerine resmi bir tebliğ yapılmadığını, meseleyi anlamaya çalıştıklarını ifade etti.” dedi.

