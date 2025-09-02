A Haber Parlamento Şefi: "Karar CHP’de şok etkisi yarattı"

02 Eylül 2025, Salı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2025 18:53
CHP İstanbul İl Kongresi iptal edilirken İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de görevden uzaklaştırıldı. Mahkemenin aldığı karar sonrasında CHP Genel Merkezi'nde hareketlilik yaşanırken konuya ilişkin A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, son gelişmeleri aktardı. Ağaoğlu, "MYK toplantısı CHP Genel Merkezinde hala devam ediyor. Ara karar verildikten sonra CHP Genel Merkezi'nde idi Özgür Özel ve tam bir şok etkisi yarattı." dedi.
