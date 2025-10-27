AFAD büyüklüğü duyurdu! Balıkesir'de 6.1 ve 4.2'lik deprem | Başkan Erdoğan: Süreci yakından takip ediyoruz

23:00 27 Ekim 2025

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'e yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"5 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM BEKLEMİYORDUM"

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'e yaptığı açıklamada; Sındırgı ilçesinde ise ben büyük bir deprem beklemiyorum. Diğer depremler gibi ben bunun biraz tektonik bir deprem olduğunu değil de, mağmatik kökenli bir deprem olduğunu düşünüyorum. Yani burada 6 büyüklüğüne kadar çıkması enteresan tabii. Acaba bazı küçük fayları mı tetikliyor? O konuda endişelerim var. Ama Simav fayı üzerine denk gelmiyor. Bu çok gönüllü olarak dağılmış, aylardan beri devam eden ama yüksek depremler olmuyor. 5'e kadar çıkıyordu da ilk defa 6'ya çıkan bir deprem görüyoruz. Çünkü 6 kritik, şöyle kritik: Biliyorsunuz Sındırgı'da ilk deprem 6.2 idi. Ve bir bina yıkılmıştı hatırlarsanız. Ayrıca 20 binada da hasar meydana gelmişti. Dolayısıyla 6'ya çıkan depremlerde ben hep biraz korkarım. Çünkü ilk saatler içerisinde yakın yerlerde bir hasar var mı yok mu bunu öğrenmek gerekir. Tekirdağ'da da hissedilmiş.Yani İstanbul'da hissedilmiş, İzmir'de hissedilmiş. Dolayısıyla geniş bir alanda hissedilmiş. 6.2 büyüklüğündeki deprem elbette zemine bağlı olarak uzak yerlerden de hissedilebiliyor. Az önce tektonik mi, magma kaynaklı mı bilmiyorum dediniz. Şöyle, biz normalde bir fay üzerinde gelişen depremlere alışkınız. Bunlara tektonik depremler diyoruz. Bu sıkça gördüğümüz şey. Ama Batı Anadolu'da gördüğümüz depremler normal tektonik seyirde izlemiyor. Neyi kastediyorum? Mesela 6.2 Sındırgı depremi olduktan sonra diğer artçı depremler, uzun süren artçı depremler bir çizgi üzerine denk gelmiyor. Çok dağılmış vaziyette. Bu dağılmayı ancak mağmatik kökenli bir depremle açıklayabiliriz, depremlerle açıklayabiliriz. Bu da çevrede AFAD'ın da, MTA'nın da ölçümleri var. İşte sıcak su artışları, çatlamalar, yerde deformasyonlar, yani yerde kabarmalar olabilir. Bunların hep ölçülmesi ve ondan sonra kesin kez mağmatik kökenli dememiz gerekir. Ama bu seyir, bu model ona benziyor. Çünkü bu tektonik deprem artçıları mutlaka çizgiye denk gelmesi gerekir, yani fayın uzanımına paralel gelmesi gerekir.



"6.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE MEYDANA GELMESİ ŞAŞIRTICI"



6.1'e çıkması benim için biraz şaşırtıcı ve nerede geliştiğini, bir fay üzerinde mi yoksa rastgele bir yerde mi meydana geldi? Bu bakımdan önemli. Bu bakımdan önemli. Sanıyorum ilk saatlerden sonra hasar verip vermediği anlaşılır. Çünkü maalesef yapımızın zafiyetlerinde bu tür büyüklükteki depremlerde hasarlar meydana gelebiliyor. "20-30 saniyeye kadar sürdüğünü söyleyen izleyicilerimiz var." Çok uzun sürmüş. Yani ben de duydum ama 6.1 büyüklüğündeki deprem 20-30 saniye arasındaki bir zaman aralığında meydana gelmesi normal. Yani bu 20 saniye doğru bir şeydir. 5'te bile biliyorsunuz 5-10 saniye sürebiliyor. Bu 6.1 olduğuna göre 20 saniyenin üzerinde bir zaman aralığında hissedilmiş olabilir. Benim bulunduğum yer zemin olarak İstanbul'un iyi yerlerinden bir tanesi. Fakat yüksek binada oturuyorum. Ama buradakiler de hissetmiş. Daha önceki depremlerin çoğunu hissetmiyorlardı. Özellikle yüksek kattakiler bu depremi hissetmişler. Bu da gösteriyor ki uzaktaki deprem de olsa güçlü bir deprem. Bakın Tekirdağ, İstanbul, İzmir ve yakın illerde zaten hissedilmiş. Bakın, bu bir çap, bir daire çizdiğimizde çapın ne kadar büyük olduğunu buradan ortaya koyabiliriz. Zaten şimdi valilik ve AFAD yetkilileri resmi açıklamaları da yapacaklardır. O bakımdan vatandaşların yanlış haberlere tevessül etmemesi, inanmaması gerekiyor. Çünkü resmi açıklamalar birazdan yapılır. Ayrıca şu anda eminim saha gözlemleri de yapılıyor.