Balıkesir’de hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Balıkesir Sındırgı merkezli 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bakan Yerlikaya, depremin ardından can kaybının olmadığını, kullanılmayan 3 binanın ve 1 dükkanın yıkıldığını açıkladı. Balıkesir'de okullar tedbir amaçlı tatil edildi. A Haber muhabirleri Sefer Ayçe ve Vedat Sezer sabahın ilk ışıklarıyla depremin merkez üssü Sındırgı’da hasarın boyutunu aktardı.