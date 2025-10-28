28 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası son durum ne? Bakan Yerlikaya A Haber'de!
Balıkesir’deki 6.1’lik deprem sonrası son durum ne? Bakan Yerlikaya A Haber’de!

Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası son durum ne? Bakan Yerlikaya A Haber'de!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.10.2025 00:44
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya A Haber canlı yayınına bağlanarak Balıkesir'deki son durumu açıkladı. Bakan Yerlikaya açıklamasında; "3 binada ve 1 dükkanda yıkım meydana geldi. Cumhurbaşkanımız bölgedeki son durumu yakından takip ediyor. Yaralılar var ancak panikle hareket ettiklerinden dolayı yaralılar. Balıkesir'de eğitime 1 gün ara verildi." dedi.
Balıkesir’deki 6.1’lik deprem sonrası son durum ne? Bakan Yerlikaya A Haber’de!
Türk savunma sanayisi güçleniyor
"Türk savunma sanayisi güçleniyor"
AK Partili Öztaylan’dan Balıkesir’de saha çalışmalarına ilişkin konuştu
AK Partili Öztaylan’dan Balıkesir’de saha çalışmalarına ilişkin konuştu
Ege’de denge yeniden kurulacak
"Ege'de denge yeniden kurulacak"
Balıkesir’deki 6.1’lik deprem sonrası son durum ne? Bakan Yerlikaya A Haber’de!
Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası son durum ne? Bakan Yerlikaya A Haber'de!
Balıkesir’de korkutan deprem! Şükrü Ersoy A Haber’e konuştu
Balıkesir'de korkutan deprem! Şükrü Ersoy A Haber'e konuştu
DEPREM 20 SANİYE SÜRDÜ
"DEPREM 20 SANİYE SÜRDÜ"
Balıkesir Sındırgı’da 6.1 büyüklüğünde deprem!
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem!
İngiltere ve Türkiye arasında Eurofighter için imzalar atıldı
İngiltere ve Türkiye arasında Eurofighter için imzalar atıldı
KKTC’den Rum yönetimine İsrail tepkisi! A Haber’de dikkat çeken yorum
KKTC’den Rum yönetimine İsrail tepkisi! A Haber'de dikkat çeken yorum
İngiltere Başbakanı Ankara’da
İngiltere Başbakanı Ankara'da
Bayrampaşa Belediyesi AK Parti’ye geçti
Bayrampaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
Dışişleri’nden Karadağ açıklaması
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması
Daha Fazla Video Göster