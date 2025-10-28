28 Ekim 2025, Salı
Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası son durum ne? Bakan Yerlikaya A Haber'de!
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya A Haber canlı yayınına bağlanarak Balıkesir'deki son durumu açıkladı. Bakan Yerlikaya açıklamasında; "3 binada ve 1 dükkanda yıkım meydana geldi. Cumhurbaşkanımız bölgedeki son durumu yakından takip ediyor. Yaralılar var ancak panikle hareket ettiklerinden dolayı yaralılar. Balıkesir'de eğitime 1 gün ara verildi." dedi.