28 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Gece ajansı deprem merkez üssünde
Gece ajansı deprem merkez üssünde

Gece ajansı deprem merkez üssünde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.10.2025 01:57
A Haber ekranlarına bağlanan Gazeteci Murat Feyman, deprem merkezinden son gelişmeleri aktardı. Gazeteci Feyman açıklamasında şu bilgileri paylaştı: “Depremin akşam saatlerinde meydana gelmesi sayesinde büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Gönderdiğimiz görüntülerde yıkılan ve hasar gören binalar açıkça görülüyor. Sayın Valimiz, Belediye Başkanı ve milletvekillerimiz bölgede incelemelerde bulunuyor. Şu ana kadar birkaç binada yıkım ve ağır hasar tespit edildi. Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Özellikle depremin hemen ardından, başta AFAD olmak üzere tüm ekipler sahada yoğun şekilde çalışmalarına devam ediyor.”
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gece ajansı deprem merkez üssünde
Gece ajansı deprem merkez üssünde
Gece ajansı deprem merkez üssünde
Önceki depremde hasar alan 3 bina yıkıldı
"Önceki depremde hasar alan 3 bina yıkıldı"
Deprem uzmanı açıkladı! Balıkesir’de deprem fırtınası olur mu?
Deprem uzmanı açıkladı! Balıkesir'de deprem fırtınası olur mu?
Türk savunma sanayisi güçleniyor
"Türk savunma sanayisi güçleniyor"
AK Partili Öztaylan’dan Balıkesir’de saha çalışmalarına ilişkin konuştu
AK Partili Öztaylan’dan Balıkesir’de saha çalışmalarına ilişkin konuştu
Ege’de denge yeniden kurulacak
"Ege'de denge yeniden kurulacak"
Balıkesir’deki 6.1’lik deprem sonrası son durum ne? Bakan Yerlikaya A Haber’de!
Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası son durum ne? Bakan Yerlikaya A Haber'de!
Balıkesir’de korkutan deprem! Şükrü Ersoy A Haber’e konuştu
Balıkesir'de korkutan deprem! Şükrü Ersoy A Haber'e konuştu
DEPREM 20 SANİYE SÜRDÜ
"DEPREM 20 SANİYE SÜRDÜ"
Balıkesir Sındırgı’da 6.1 büyüklüğünde deprem!
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem!
İngiltere ve Türkiye arasında Eurofighter için imzalar atıldı
İngiltere ve Türkiye arasında Eurofighter için imzalar atıldı
KKTC’den Rum yönetimine İsrail tepkisi! A Haber’de dikkat çeken yorum
KKTC’den Rum yönetimine İsrail tepkisi! A Haber'de dikkat çeken yorum
Daha Fazla Video Göster