Gece ajansı deprem merkez üssünde

A Haber ekranlarına bağlanan Gazeteci Murat Feyman, deprem merkezinden son gelişmeleri aktardı. Gazeteci Feyman açıklamasında şu bilgileri paylaştı: “Depremin akşam saatlerinde meydana gelmesi sayesinde büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Gönderdiğimiz görüntülerde yıkılan ve hasar gören binalar açıkça görülüyor. Sayın Valimiz, Belediye Başkanı ve milletvekillerimiz bölgede incelemelerde bulunuyor. Şu ana kadar birkaç binada yıkım ve ağır hasar tespit edildi. Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Özellikle depremin hemen ardından, başta AFAD olmak üzere tüm ekipler sahada yoğun şekilde çalışmalarına devam ediyor.”

