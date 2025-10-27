27 Ekim 2025, Pazartesi

DEPREM 20 SANİYE SÜRDÜ

"DEPREM 20 SANİYE SÜRDÜ"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.10.2025 23:19
Gazeteci Ahmet Cemil Aydoğan, A Haber ekranlarına bağlanarak Balıkesir’de meydana gelen depremin ardından son durumu aktardı. Aydoğan, deprem anına ilişkin olarak şu bilgileri paylaştı: “Depremin hemen ardından insanlar panik içinde sokaklara çıktı. Merkez üssü Sındırgı olan deprem bölgeden net şekilde hissedildi. Ancak bölgede yoğun yağış var. Bu nedenle birçok kişi kısa süre dışarıda kaldıktan sonra yeniden evlerine dönmek zorunda kaldı. Bazı vatandaşlar ise güvenli olması için kafelere ve kapalı alanlara gitmeyi tercih etti. Deprem meydana geldiğinde evdeydim ve sarsıntı yaklaşık 20 saniye sürdü. Biz de herkes gibi hemen dışarı çıktık. Şu anda ambulans sesleri duyuluyor ancak henüz herhangi bir yıkım ya da can kaybı bilgisi ulaşmadı.” Aydoğan, bölgede ekiplerin teyakkuzda olduğunu, vatandaşların ise tedirgin bir şekilde gelişmeleri takip ettiğini belirtti.
