Balıkesir Sındırgı’da 6.1 büyüklüğünde deprem! A Haber Muhabiri İstanbul’dan aktardı

AFAD Balıkesir Sındırgı'da saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem başta İstanbul olmak üzere İzmir, Bursa ve çevre illerde de hissedildi. Saat 22.50'de 4.2'lik bir deprem daha meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin "Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır" dedi. İstanbul sokaklarından son durumu aktan A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, depremin ardından cadde ve sokaklara çıkan insanların görüntülerini paylaştı.