A Haber canlı yayınında 4,6’lık yeni deprem! Vedat Sezer: Şu anda bir deprem oldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen 6,1'lik depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. AFAD saat 10.10'da bölgede 4,6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini açıkladı. A Haber muhabiri Vedat Sezer o sırada canlı yayındaydı. Sezer, "Şu anda bir deprem oldu! Biz bunu hissettik. Şiddetli bir artçıyı yaşadık şu anda." dedi.

