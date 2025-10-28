28 Ekim 2025, Salı
A Haber canlı yayınında 4,6’lık yeni deprem! Vedat Sezer: Şu anda bir deprem oldu
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen 6,1'lik depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. AFAD saat 10.10'da bölgede 4,6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini açıkladı. A Haber muhabiri Vedat Sezer o sırada canlı yayındaydı. Sezer, "Şu anda bir deprem oldu! Biz bunu hissettik. Şiddetli bir artçıyı yaşadık şu anda." dedi.