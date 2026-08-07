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Ahbap Derneği'nin faaliyetleri durduruldu, yönetimine kayyum atanmasına karar verildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ahbap Derneği'nin faaliyetleri durduruldu, yönetimine kayyum atanmasına karar verildi

İstanbul 29. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ahbap Derneği'nin faaliyetlerinin dava sonuçlanıncaya kadar tedbiren durdurulmasına ve derneğin yönetimine kayyum atanmasına hükmetti. Mahkeme, daha önce yalnızca mal varlığının yönetimi için görevlendirilen kayyum heyetinin yetki alanını genişletti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği hakkında açılan fesih davasında yeni bir aşamaya geçildi. İstanbul 29. Asliye Hukuk Mahkemesi, derneğin tüm faaliyetlerinin dava sonuçlanıncaya kadar tedbiren durdurulmasına ve yönetimin kayyum heyetine devredilmesine karar verdi.

Mahkeme tarafından verilen ara kararda, daha önce mal varlığının yönetimi için görevlendirilen kayyum heyetinin bu kez doğrudan derneğin yönetiminden sorumlu olacağı belirtildi.

Kararda, dernek faaliyetlerinin durdurulması, yönetimin kayyum heyetine teslim edilmesi ve ilgili kurumlara gerekli bildirimlerin yapılması hüküm altına alındı.

Davaname Ekran GörüntüsüDavaname Ekran Görüntüsü

SAVCILIK, FESİH TALEBİNİ MAHKEMEYE TAŞIDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan dava dilekçesinde, dernek yönetimiyle bağlantılı bazı isimler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında çeşitli iddialara yer verildi.

Savcılık, deprem bağışlarının kullanım biçimi, para transferleri, mali hareketlilik, taşınmaz devri işlemleri ve dernek faaliyetlerinin kapsamı konusunda hazırlanan MASAK raporları, bilirkişi incelemeleri ve müfettiş raporlarını mahkemeye sundu.

Dava dosyasında, derneğin kuruluş amacından uzaklaştığı, kanuna ve ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunduğu ve bu nedenle feshedilmesi gerektiği savunuldu.

Mahkeme Kararı Ekran GörüntüsüMahkeme Kararı Ekran Görüntüsü

MAHKEME HANGİ GEREKÇELERE DAYANDI?

Mahkeme, ara kararında Türk Medeni Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Dernekler Kanunu'nun ilgili hükümlerine atıfta bulundu.

Kararda, delillerin niteliği, soruşturmanın kapsamı, dernek faaliyetlerinin devam etmesi hâlinde ortaya çıkabilecek sonuçlar ve telafisi güç zarar ihtimali dikkate alınarak ihtiyati tedbir uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Mahkeme Kararı Ekran GörüntüsüMahkeme Kararı Ekran Görüntüsü

Mahkeme ayrıca, Ahbap Derneği'nin taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının korunması, resmî işlemlerin yürütülmesi ve dernek faaliyetlerinin denetlenmesi amacıyla kayyum heyetinin görevine devam etmesine hükmetti.

FAALİYETLERİN TAMAMEN DURDURULMASINA KARAR VERİLDİ

Ara karara göre, Ahbap Derneği'nin bütün faaliyetleri dava sonuçlanıp karar kesinleşinceye kadar askıya alınacak. Mahkeme, dernek binası ve bağlı birimlerdeki çalışmaların durdurulması, fiziki faaliyetlerin engellenmesi ve yönetim yetkisinin kayyum heyetine devredilmesi yönünde karar verdi.

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