İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği hakkında açılan fesih davasında yeni bir aşamaya geçildi. İstanbul 29. Asliye Hukuk Mahkemesi, derneğin tüm faaliyetlerinin dava sonuçlanıncaya kadar tedbiren durdurulmasına ve yönetimin kayyum heyetine devredilmesine karar verdi.

Mahkeme tarafından verilen ara kararda, daha önce mal varlığının yönetimi için görevlendirilen kayyum heyetinin bu kez doğrudan derneğin yönetiminden sorumlu olacağı belirtildi.

Kararda, dernek faaliyetlerinin durdurulması, yönetimin kayyum heyetine teslim edilmesi ve ilgili kurumlara gerekli bildirimlerin yapılması hüküm altına alındı.