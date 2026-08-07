DNA VE KRİMİNAL EŞLEŞTİRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, "15 Temmuz 2016 tarihinden bu yana yürütülen arama çalışmalarında ele geçirilen silahlarla bağlantının tespit edilebilmesi amacıyla, şüpheliden alınan kan ve kıl örnekleri üzerinden DNA karşılaştırma ve eşleştirme çalışmaları yürütülmektedir" açıklamasında bulunarak adli tıptaki titiz incelemeyi aktardı. Yer gösterme sırasında şüphelinin işaret ettiği noktalar ile daha önce silah ele geçirilen alanlar tek tek karşılaştırılıyor.

KOMANDOLAR VE ÖZEL HAREKAT TİMLERİ SAHADA Silahların gömüldüğü değerlendirilen dağlık ve sık ormanlık arazide arama yapmak üzere devletin tüm birimleri seferber edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat personeli ile Jandarma Komando unsurlarından oluşan 155 kişilik uzman ekip sahaya indi. Operasyona 23 dedektör ve operatörü ile hassas burunlu 3 iz takip köpeği de eşlik ediyor.