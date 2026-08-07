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Suikastçı FETÖ'cü hain Burkay Karatepe'ye keşif yaptırılıyor! Marmaris ormanlarında silah ve mühimmat avı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Suikastçı FETÖ'cü hain Burkay Karatepe'ye keşif yaptırılıyor! Marmaris ormanlarında silah ve mühimmat avı

15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişimine katılan ve yıllardır aranan firari ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe yakalanarak tutuklandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, suikastçı yüzbaşının Marmaris'teki ormanlık alana gömdüğünü itiraf ettiği uzun namlulu silahlar ve mühimmatın bulunması için savcı nezaretinde yer gösterme işlemi başlatıldı. Bölgede komando ve özel harekat timlerinin katılımıyla geniş çaplı arama gerçekleştirildi.

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Marmaris'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ve o tarihten bu yana firari olarak aranan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe, 1 Ağustos 2026'da yakalandı.

FETÖ'CÜ BURKAY KARATEPE'YE MARMARİS'TE KEŞİF YAPTIRILIYOR

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 5 Ağustos 2026 tarihinde nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suikastçı FETÖ'cü hain Burkay Karatepe'ye keşif yaptırılıyor! Marmaris ormanlarında silah ve mühimmat avı - 1

MARMARİS ORMANLARINDA SİLAH VE MÜHİMMAT AVI

Tutuklanan suikastçı Karatepe'nin sorgusunda verdiği itiraflar, hain suikast girişiminin bilinmeyen detaylarını ortaya çıkardı. Şüphelinin ifadeleri doğrultusunda, Marmaris'in Armutalan ve İçmeler mahallelerindeki ormanlık alana kaçış sürecinde yaşam malzemeleriyle birlikte gömdüğünü beyan ettiği uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmatlar için arama kararı çıkarıldı.

Suikastçı FETÖ'cü hain Burkay Karatepe'ye keşif yaptırılıyor! Marmaris ormanlarında silah ve mühimmat avı - 2

Muğla Sulh Ceza Hâkimliği kararı uyarınca, Cumhuriyet savcısının nezaretinde bugün itibarıyla bölgede yer gösterme işlemine başlandı.

Suikastçı FETÖ'cü hain Burkay Karatepe'ye keşif yaptırılıyor! Marmaris ormanlarında silah ve mühimmat avı - 3

DNA VE KRİMİNAL EŞLEŞTİRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, "15 Temmuz 2016 tarihinden bu yana yürütülen arama çalışmalarında ele geçirilen silahlarla bağlantının tespit edilebilmesi amacıyla, şüpheliden alınan kan ve kıl örnekleri üzerinden DNA karşılaştırma ve eşleştirme çalışmaları yürütülmektedir" açıklamasında bulunarak adli tıptaki titiz incelemeyi aktardı. Yer gösterme sırasında şüphelinin işaret ettiği noktalar ile daha önce silah ele geçirilen alanlar tek tek karşılaştırılıyor.

Suikastçı FETÖ'cü hain Burkay Karatepe'ye keşif yaptırılıyor! Marmaris ormanlarında silah ve mühimmat avı - 4

KOMANDOLAR VE ÖZEL HAREKAT TİMLERİ SAHADA

Silahların gömüldüğü değerlendirilen dağlık ve sık ormanlık arazide arama yapmak üzere devletin tüm birimleri seferber edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat personeli ile Jandarma Komando unsurlarından oluşan 155 kişilik uzman ekip sahaya indi. Operasyona 23 dedektör ve operatörü ile hassas burunlu 3 iz takip köpeği de eşlik ediyor.

Suikastçı FETÖ'cü hain Burkay Karatepe'ye keşif yaptırılıyor! Marmaris ormanlarında silah ve mühimmat avı - 5

Savcılık, suikast girişimine dair karanlıkta hiçbir nokta bırakmamak amacıyla soruşturmanın tüm yönleriyle titizlik ve hassasiyetle sürdürüldüğünü bildirdi.

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