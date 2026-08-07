Suikastçı FETÖ'cü hain Burkay Karatepe'ye keşif yaptırılıyor! Marmaris ormanlarında silah ve mühimmat avı
15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişimine katılan ve yıllardır aranan firari ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe yakalanarak tutuklandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, suikastçı yüzbaşının Marmaris'teki ormanlık alana gömdüğünü itiraf ettiği uzun namlulu silahlar ve mühimmatın bulunması için savcı nezaretinde yer gösterme işlemi başlatıldı. Bölgede komando ve özel harekat timlerinin katılımıyla geniş çaplı arama gerçekleştirildi.
15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Marmaris'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ve o tarihten bu yana firari olarak aranan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe, 1 Ağustos 2026'da yakalandı.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 5 Ağustos 2026 tarihinde nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MARMARİS ORMANLARINDA SİLAH VE MÜHİMMAT AVI
Tutuklanan suikastçı Karatepe'nin sorgusunda verdiği itiraflar, hain suikast girişiminin bilinmeyen detaylarını ortaya çıkardı. Şüphelinin ifadeleri doğrultusunda, Marmaris'in Armutalan ve İçmeler mahallelerindeki ormanlık alana kaçış sürecinde yaşam malzemeleriyle birlikte gömdüğünü beyan ettiği uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmatlar için arama kararı çıkarıldı.
Muğla Sulh Ceza Hâkimliği kararı uyarınca, Cumhuriyet savcısının nezaretinde bugün itibarıyla bölgede yer gösterme işlemine başlandı.