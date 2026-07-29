"Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında gelişme: 5 ünlü isim savcılığa çağrıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı. Oyuncuların 6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneği için yaptığı destek çağrıları ve sosyal medya paylaşımları yeniden gündeme geldi. İşte detaylar...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.
5 ÜNLÜ İSİM İFADE VERECEK
Soruşturma çerçevesinde oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifade vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına çağrıldı.
Soruşturmaya ilişkin işlemlerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü öğrenildi.
Savcılığın, soruşturma kapsamında yeni ifade alma işlemleri ve delil toplama çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
HALUK LEVENT'TEN MELİSA ASLI PAMUK VE İREM HELVACIOĞLU PAYLAŞIMI
Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, sosyal medya hesabından oyuncular Melisa Aslı Pamuk ve İrem Helvacıoğlu hakkında dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. Levent, iki oyuncunun yangından yaralı kurtarılan hayvanlar için İzmir'de gönüllü olarak çalışacağını duyurmuştu.
Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oyuncular Melisa Aslı Pamuk ve İrem Helvacıoğlu'nun, orman yangınlarından etkilenen hayvanlar için gönüllü destek vereceğini açıkladı.
Levent paylaşımında, "Onlar Haluk abilerinin melekleri. Yangından yaralı olarak getirilen hayvan dostlarımız için önümüzdeki günlerde İzmir'e Ferdinand'ın çiftliğine gidip çalışacaklar." ifadelerini kullandı.
EDA ECE'NİN ÖDÜL TÖRENİNDEKİ KONUŞMASI TEPKİ ÇEKTİ
Oyuncu Eda Ece'nin katıldığı ödül töreninde yaptığı konuşma sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Konuşmasında deprem felaketinin ardından yaşadıklarını anlatan Ece, hem mesleki hayatına hem de özel yaşamına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
Konuşmasına, Tiffany & Co. ile gerçekleştirdiği iş birliğinden söz ederek başlayan Ece, ocak ayında Melisa Aslı Pamuk ile birlikte marka için kapak çekimi yaptıklarını belirtti.
Şubat ayında kapağın yayımlandığını ancak o dönemde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle dergisini almaya gidemediğini söyleyen Ece, "Onun yerine bebek bezi alıyordum, jandarmadan emanet testereler alıyorduk." dedi.
Altı sezon boyunca devam eden dizi ekibiyle birlikte depremzedeler için çalıştıklarını ifade eden oyuncu, "Orada öyle durumlarda kaldım, öyle şeyler gördüm ki artık ne oyunculuğun ne ünün ne de hiçbir şeyin bir önemi kaldı. Herhâlde böyle siyah dümdüz kıyafetlerle geri kalan kariyerimi tamamlarım." ifadelerini kullandı.
Konuşmasında sosyal medyada kıyafetiyle ilgili yapılan yorumlara da değinen Ece, "Twitter'da şu anda, 'Eda alüminyum folyo giymiş.' Alakası yok. Nihan çok güzel yaptı." sözleriyle tasarımcı Nihan Peker'e destek verdi.
Hayvan hakları konusunda uzun süredir çalışmalar yürüttüğünü belirten Ece, "Hayvan hakları için savaşıyoruz. Meclise gitmediğim, bakan eşi tanımadığım kalmadı. Bunları hep arka planda yaptım." dedi.
"SANDIKTAN ONU ANLADIK"
Deprem bölgesinde yapılan yardımlara ilişkin de konuşan Ece, "Deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık. Ama neyse." ifadelerini kullandı.
Pandemi, deprem, yoğun çalışma temposu ve seçim sürecinin kendisini yıprattığını dile getiren oyuncu, "Stresten kamburum ben artık, beni öyle kabul edin." dedi.
BERNA LAÇİN'İN HALUK LEVENT PAYLAŞIMLARI YENİDEN GÜNDEMDE
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan isimler arasında yer alan oyuncu Berna Laçin'in, Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'e yönelik 2023 yılında yaptığı sosyal medya paylaşımları yeniden gündeme geldi.
7 Şubat 2023 tarihli paylaşımında Laçin, depremzedeler için otelini açmak isteyen bir kişiyi Haluk Levent'e yönlendirdiğini belirterek, "Çok mesaj geliyor biliyorum ama otelini açmak isteyen var. @haluklevent özelden atıyorum." ifadelerini kullandı.
Aynı gün yaptığı bir başka paylaşımda ise depremzedeler için otellerini tahsis etmek istediklerini belirten bir vatandaşın çağrısını paylaşan Laçin, şu ifadeleri aktardı:
"Bodrum'da 50-60 kişinin barınabileceği (kapalı şu anda) otelimizi depremzedelere açmak istiyoruz. Transferleri konusunda destek olabilecek birileri olursa, biz bir parça destek olabilirsek ne ala. Bir yakınımızın mesajı. Lütfen ulaşın bana @haluklevent @ahbap @AKUT_Dernegi."
13 Mayıs 2023'te yaptığı paylaşımda ise Haluk Levent'e yönelik eleştirilere tepki gösteren Laçin, "@haluklevent adlı kişiye yant olarak; Trolün ennn taşkındır kendisi, ben de bu zamana kadar nasıl bulaşmamış sana ona şaştım, tamam ciddiye alma." ifadelerini kullandı.
15 Şubat 2023 tarihli paylaşımında da Haluk Levent'e destek vermeyi sürdüren oyuncu, "Takılma @haluklevent takılma yazanlara uğraşanlara. Kıymetli vaktini harcama. İcraata devam." mesajını paylaştı.
Berna Laçin'in 2023 yılında yaptığı bu paylaşımlar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmasının ardından sosyal medyada yeniden gündem oldu.
AHBAP İÇİN BABALA TV OFİSİNDEN YARDIM İSTEMİŞTİ
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, 6 Şubat depremlerinin ardından Babala TV ofisinden yayımladığı İngilizce çağrıda, Türkiye'deki depremzedeler için uluslararası kamuoyuna seslenerek Ahbap aracılığıyla yapılacak bağışlara destek istedi ve her türlü yardıma ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın, 6 Şubat depremlerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar yeniden dolaşıma girdi.
21 Şubat 2023 tarihli paylaşımında Abdullah, şu ifadeleri kullandı: "DEVLET ve ALLAH kelimelerini aynı cümlede, aynı paragrafta, aynı yerde görmek asla istemiyorum artık yeter."
Paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çok sayıda etkileşim aldı.
Farah Zeynep Abdullah, aynı gün yaptığı bir başka paylaşımda ise Kızılay Başkanı'nın sildiğini belirttiği bir paylaşıma ilişkin açıklamada bulundu.
Oyuncu paylaşımında, "Kızılay başkanı, attığı tweeti sildiğine yönelik tweete cevap olarak yazdığı ikinci tweeti de sildi. Ama ikinci tweeti haber verdiği tweeti silmeyi unuttu." ifadelerini kullandı.
Söz konusu paylaşımında, Kızılay'ın deprem bölgesindeki çadır sevkiyatına ilişkin yapılan açıklamalara ait ekran görüntülerine de yer veren Abdullah'ın paylaşımları, aradan geçen sürenin ardından yeniden sosyal medyada gündem oldu.
KEREM BÜRSİN'İN DEPREM DÖNEMİNDEKİ AHBAP PAYLAŞIMLARI YENİDEN GÜNDEMDE
Oyuncu Kerem Bürsin'in, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği'ne destek amacıyla yaptığı paylaşımlar yeniden sosyal medyada dolaşıma girdi.
Depremin ardından İngilizce olarak yayımladığı video mesajda uluslararası kamuoyuna seslenen Bürsin, Ahbap Derneği'nin banka hesap bilgilerini paylaşarak yardım çağrısında bulundu.
Her türlü yardıma ihtiyaç duyulduğunu ifade eden oyuncu, videonun altında yer alan bağış bağlantısı üzerinden destek olunabileceğini belirterek, bugüne kadar yardım gönderen ülkelere ve kişilere teşekkür etti. Yapılacak her bağışın önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Bürsin, mesajın paylaşılmasını istedi.
Öte yandan, Kerem Bürsin'in hayranları tarafından İspanya merkezli olarak başlatılan uluslararası bağış kampanyasında toplanan tüm yardımların Ahbap Derneği'ne aktarılacağı duyuruldu.
Kerem Bürsin de söz konusu paylaşımı alıntılayarak, "I love you all" ifadeleriyle destek veren hayranlarına teşekkür etti.
Oyuncunun deprem döneminde Ahbap Derneği'ne yönelik yaptığı yardım çağrıları ve destek paylaşımları, aradan geçen sürenin ardından yeniden gündem oldu.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.
Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, zanlıların mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Derneğin ve bazı zanlıların mal varlıklarına el konulmuştu.