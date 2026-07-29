"Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında gelişme: 5 ünlü isim savcılığa çağrıldı

Savcılığın, soruşturma kapsamında yeni ifade alma işlemleri ve delil toplama çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

5 ÜNLÜ İSİM İFADE VERECEK Soruşturma çerçevesinde oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifade vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

İrem Helvacıoğlu'nun paylaşımı (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

HALUK LEVENT'TEN MELİSA ASLI PAMUK VE İREM HELVACIOĞLU PAYLAŞIMI

Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, sosyal medya hesabından oyuncular Melisa Aslı Pamuk ve İrem Helvacıoğlu hakkında dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. Levent, iki oyuncunun yangından yaralı kurtarılan hayvanlar için İzmir'de gönüllü olarak çalışacağını duyurmuştu.

Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oyuncular Melisa Aslı Pamuk ve İrem Helvacıoğlu'nun, orman yangınlarından etkilenen hayvanlar için gönüllü destek vereceğini açıkladı.

Levent paylaşımında, "Onlar Haluk abilerinin melekleri. Yangından yaralı olarak getirilen hayvan dostlarımız için önümüzdeki günlerde İzmir'e Ferdinand'ın çiftliğine gidip çalışacaklar." ifadelerini kullandı.

Eda Ece'nin tepki çeken konuşması (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

EDA ECE'NİN ÖDÜL TÖRENİNDEKİ KONUŞMASI TEPKİ ÇEKTİ

Oyuncu Eda Ece'nin katıldığı ödül töreninde yaptığı konuşma sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Konuşmasında deprem felaketinin ardından yaşadıklarını anlatan Ece, hem mesleki hayatına hem de özel yaşamına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Konuşmasına, Tiffany & Co. ile gerçekleştirdiği iş birliğinden söz ederek başlayan Ece, ocak ayında Melisa Aslı Pamuk ile birlikte marka için kapak çekimi yaptıklarını belirtti.

Şubat ayında kapağın yayımlandığını ancak o dönemde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle dergisini almaya gidemediğini söyleyen Ece, "Onun yerine bebek bezi alıyordum, jandarmadan emanet testereler alıyorduk." dedi.

Altı sezon boyunca devam eden dizi ekibiyle birlikte depremzedeler için çalıştıklarını ifade eden oyuncu, "Orada öyle durumlarda kaldım, öyle şeyler gördüm ki artık ne oyunculuğun ne ünün ne de hiçbir şeyin bir önemi kaldı. Herhâlde böyle siyah dümdüz kıyafetlerle geri kalan kariyerimi tamamlarım." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında sosyal medyada kıyafetiyle ilgili yapılan yorumlara da değinen Ece, "Twitter'da şu anda, 'Eda alüminyum folyo giymiş.' Alakası yok. Nihan çok güzel yaptı." sözleriyle tasarımcı Nihan Peker'e destek verdi.

Hayvan hakları konusunda uzun süredir çalışmalar yürüttüğünü belirten Ece, "Hayvan hakları için savaşıyoruz. Meclise gitmediğim, bakan eşi tanımadığım kalmadı. Bunları hep arka planda yaptım." dedi.

"SANDIKTAN ONU ANLADIK"

Deprem bölgesinde yapılan yardımlara ilişkin de konuşan Ece, "Deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık. Ama neyse." ifadelerini kullandı.

Pandemi, deprem, yoğun çalışma temposu ve seçim sürecinin kendisini yıprattığını dile getiren oyuncu, "Stresten kamburum ben artık, beni öyle kabul edin." dedi.

Berna Laçin'in paylaşımları (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

BERNA LAÇİN'İN HALUK LEVENT PAYLAŞIMLARI YENİDEN GÜNDEMDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan isimler arasında yer alan oyuncu Berna Laçin'in, Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'e yönelik 2023 yılında yaptığı sosyal medya paylaşımları yeniden gündeme geldi.

7 Şubat 2023 tarihli paylaşımında Laçin, depremzedeler için otelini açmak isteyen bir kişiyi Haluk Levent'e yönlendirdiğini belirterek, "Çok mesaj geliyor biliyorum ama otelini açmak isteyen var. @haluklevent özelden atıyorum." ifadelerini kullandı.

Aynı gün yaptığı bir başka paylaşımda ise depremzedeler için otellerini tahsis etmek istediklerini belirten bir vatandaşın çağrısını paylaşan Laçin, şu ifadeleri aktardı:

"Bodrum'da 50-60 kişinin barınabileceği (kapalı şu anda) otelimizi depremzedelere açmak istiyoruz. Transferleri konusunda destek olabilecek birileri olursa, biz bir parça destek olabilirsek ne ala. Bir yakınımızın mesajı. Lütfen ulaşın bana @haluklevent @ahbap @AKUT_Dernegi."

13 Mayıs 2023'te yaptığı paylaşımda ise Haluk Levent'e yönelik eleştirilere tepki gösteren Laçin, "@haluklevent adlı kişiye yant olarak; Trolün ennn taşkındır kendisi, ben de bu zamana kadar nasıl bulaşmamış sana ona şaştım, tamam ciddiye alma." ifadelerini kullandı.

15 Şubat 2023 tarihli paylaşımında da Haluk Levent'e destek vermeyi sürdüren oyuncu, "Takılma @haluklevent takılma yazanlara uğraşanlara. Kıymetli vaktini harcama. İcraata devam." mesajını paylaştı.

Berna Laçin'in 2023 yılında yaptığı bu paylaşımlar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmasının ardından sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Farah Zeynep Abdullah'ın gündem olan sözleri (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

AHBAP İÇİN BABALA TV OFİSİNDEN YARDIM İSTEMİŞTİ

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, 6 Şubat depremlerinin ardından Babala TV ofisinden yayımladığı İngilizce çağrıda, Türkiye'deki depremzedeler için uluslararası kamuoyuna seslenerek Ahbap aracılığıyla yapılacak bağışlara destek istedi ve her türlü yardıma ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.