İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2025/284884 sayılı soruşturma kapsamında oyuncular Eda Ece Tuncer, Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu'nun ifadeleri alındı.

KEREM BÜRSİN (FOTO: İHA)

İFADELERE AHABER.COM.TR ULAŞTI

Bu kapsamda ünlülerin ifadelerine ahaber.com.tr ulaştı.

3 OYUNCUYA AHBAP SORGUSU

Üç oyuncuya, 6 Şubat depremlerinin ardından AHBAP Derneğine yönelik destekleri, sosyal medya paylaşımları, yaptıkları bağışlar ve Haluk Levent'le ilişkileri soruldu.

İfadelerde ünlü isimlerin birbirinden farklı biçimlerde AHBAP'la temas kurdukları, ancak soruşturma konusu iddialardan haberdar olmadıklarını savundukları görüldü.

"ŞEVVAL SAM BİZİ HALUK LEVENT'E KARŞI UYARDI"

Eda Ece Tuncer, 6 Şubat depremleri sırasında "Yasak Elma" dizisinin çekimlerinde olduklarını ve ekip olarak depremzedelere yardım etmek istediklerini anlattı.

Rol arkadaşı Şevval Sam'ın kendilerini Haluk Levent konusunda kesin şekilde uyardığını belirten Eda Ece, Sam'ın Haluk Levent'in geçmişi nedeniyle güvenilemeyeceğini söylediğini aktardı.

Haluk Levent'le daha önce hiç tanışmadığını, telefon numarasının dahi kendisinde bulunmadığını ifade eden Eda Ece, deprem sürecinde ve sonrasında Levent'le hiçbir irtibat kurmadığını söyledi.

"AHBAP'I ÖYLE BİR YOK SAYDIK Kİ…"

Eda Ece, dizi ekibi olarak topladıkları oyuncak, kıyafet ve diğer ihtiyaç malzemelerini kendi imkânlarıyla deprem bölgesine gönderdiklerini anlattı. Depremzedeleri hastanelerde ve Darülacezede ziyaret ettiklerini belirten oyuncu, bu ziyaretlere herhangi bir dernekle gitmediklerini ve basını çağırmadıklarını söyledi.

Eda Ece, "Şevval Sam bizi Haluk Levent'in kötü niyetinden korumuş" şeklindeki beyanının ardından, birçok ünlü gibi yardım motivasyonlarını AHBAP'a yönlendirebileceklerini ancak bunu yapmadıklarını ifade etti.

Oyuncu, "Biz set olarak AHBAP'ı öyle bir yok saydık ki nerede konumlandığını bile sorgulamadık" dedi. AHBAP'ın devlet kurumlarına rakip olarak parlatılıp parlatılmadığı konusunda bilgisinin olmadığını söyleyen Eda Ece, kamuoyunda Kızılay ve AFAD'a rakip olduğu yönünde bir algı oluşmuş olabileceğini belirtti.