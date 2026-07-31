Ahbap Derneği soruşturması: Eda Ece ve Kerem Bürsin ifade vermek için adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Eda Ece ve Kerem Bürsin ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Dernek kurucusu Haluk Levent ile Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 28 şüphelinin tutukluluk hali devam ederken, soruşturma dosyası derinleşiyor.

5 ÜNLÜ İSİM "BİLGİ SAHİBİ" SIFATIYLA İFADEYE ÇAĞRILDI

Yürütülen soruşturma kapsamında son olarak sanat dünyasından tanınan 5 isim "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

İfadeye çağrılan isimler şu şekilde;

Berna Laçin

Eda Ece

Farah Zeynep Abdullah

İrem Helvacıoğlu

Kerem Bürsin

EDA ECE VE KEREM BÜRSİN ADLİYEDE

Soruşturma kapsamında adı geçen ünlü oyuncular Eda Ece ve Kerem Bürsin, sabah saatlerinde avukatlarıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, zanlıların mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri saptanmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Derneğin ve bazı zanlıların mal varlıklarına el konulmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya yönelik dördüncü dalga operasyonunda 13 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, Ahbap Derneğinin tüm malvarlığının idare yetkilerinin tümüyle yönetim kayyumuna devredilmesine karar vermişti.

İfadeye çağrılan Öykü Serter, Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Fatih Portakal, Hazal Kaya, Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Fatih Altaylı, Feyza Altun Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Uğur Dündar, Hayko Cepkin ve Elçin Sangu da İstanbul Adliyesine gelerek ifade vermişti.

DÜN DESTEK VERENLER ŞİMDİ "KANDIRILDIK" DİYOR

Sabah yazarı Tuba Kalçık ise kaleme aldığı son köşe yazısında 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği'ne destek veren ünlü isimler ve gazetecilerin soruşturma sürecindeki ifadelerini sert bir dille eleştirdi.

Kalçık, geçmişte derneğe destek veren bazı isimlerin bugün yaptıkları açıklamaları eleştirirken, gazeteci Uğur Dündar'ın soruşturma kapsamında verdiği ifadeye de yazısında yer verdi.

"ŞİMDİ KANDIRILDIK DİYENLER, ESAS SİZ HALKI KANDIRDINIZ"

İşte Kalçık'ın konuyla ilgili açıklamaları:



"6 Şubat Depremi'nde Ahbap'a yardım için yeri göğü inletenler, bugün tek bir ağızdan 'Kandırıldık' diyor. Yüksek takipçili hesaplarından halkın parasının Ahbap'a gitmesi için önayak olmalarını unutup, bugün bambaşka bir tiyatro çeviriyorlar adliye koridorlarında. Deprem döneminde devlete meydan okurcasına paylaşımlar yapanlar gitti, yerine 'Aldatıldık' diyen mağdurlar geldi.

Haluk Levent'e methiyeler düzen bazı sanatçılarımız, sözde 'duayen' gazetecilerimiz bugün bütün faturayı Haluk Levent'e kesip sıyrılma peşindeler. Dün 'güven abidesi' gibi gösterdikleri Levent'e bugün 'Güvenmezdim' diyecek kadar da pişkinler. Madem güvenmiyordunuz da o zaman neden halkı Ahbap'a bağış yapması için gece gündüz paylaşımlar yaptınız?

Bir de işin en trajik tarafı insanlardan para toplamak için Ahbap masalarında telefonla konuşarak iş adamlarından, şirketlerden, emeklilerden, öğrencilerden yani toplumun geniş bir kesiminden para toplayan ünlülerin büyük kısmı ya hiç bağışta bulunamamış ya da çok cüzi miktarda para yardımında bulunmuş.

Milletin cebindeki parayı Ahbap'a yönlendirenler kendi paralarına kıyamamışlar anlaşılan.

Ahbap soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent

Dün peşinden gidip de bugün 'Aslında ona güvenmezdim' diyen bu tayfanın bir çoğu da Haluk Levent'in geçmişini biliyordu üstelik. Sahte çekten hapse girip çıktığını, kumar alışkanlığını vs...Madem ona güvenmiyordunuz da neden sosyal medyadan, ekranlardan onun derneği için 'Biz kefiliz, parayı Ahbap'a gönderin' diye coşkuyla onu desteklediniz? Deprem döneminde halkın merhametini ve parasını doğrudan Haluk Levent'e teslim etmek için aracı olan da sizdiniz.

"TARİHTE UTANÇ VESİKASI OLARAK GEÇECEK"

Şimdi çıkıp kandırıldık diyenler, esas siz halkı kandırdınız. Adliye koridorlarında 'mağdurum' diyerek işten sıyrılmaya çalışmak nafile..Bir sözüm de kendini hâlâ duayen gazeteci olarak lanse eden Uğur Dündar'a. Aylarca ekranlardan Haluk Levent güzellemesi yapıp Ahbap'ı devletin alternatifi gibi sunduğu programları hâlâ hafızalarımızda. Tüm bunlara rağmen bir de pişkince 'Ben özür dilemem' deyip, başkalarını suçluyor. Uğur Dündar'ın klasik tavrı bu aslında. Sorumluluktan kaçmak için kulağının üstüne yatmayı, mış gibi davranmayı çok iyi biliyor.

Valla aslında muhalif kesiminin yere göğe çıkardığı bu tayfanın gerçek yüzü de ortaya çıkıyor günbegün. Devlet kurumlarına alternatif yaratacağız diye sığındıkları Haluk Levent ve ekürisi dolandırıcılık, kumar iddialarıyla sarsılırken, muhalif kesimin baş tacı ettiği 'kandırıldık' diyen ünlü tayfasının bu pişkin ve riyakar tavrı da tarihte utanç vesikası olarak geçecektir."

DÜNDAR'IN SAVCILIK İFADESİ

Uğur Dündar'ın savcılıktaki ifadesi ise şu şekildeydi:

"Haluk Levent ile şahsi bir yakınlığım yoktur. Dönem dönem kendisi ile genel gidişata ilişkin konuşmalarımız oldu. Bu kapsamda 2017 yılında Ahbap İyilik Hareketi ile ilgili tavsiyelerde bulundum. O dönem Ahbap para toplama yetkisine sahip değildi. Yalnızca ameliyat olacak hastaların, SMA'lı bebeklerin veya ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının giderilmesine aracılık ediyordu. Ben Haluk Levent'e 'para işlerine karışma, geçmişin senin önüne çıkar, iyi niyetinin gölgelenmesine izin verme' şeklinde abi tavsiyesinde bulundum. Meslek geçmişim ve kıdemim nedeni ile çevremdekilere bu yönde yumuşak tavsiyelerim olur"

"PAYLAŞIMLARI SİLMEK ZORUNDA KALMIŞTIM"

"Benim aktif kullandığım Twitter ve Instagram hesabım vardır. Deprem döneminde bürokratlar ile yapılan paylaşımları ve yaratılan organize görüntüyü görünce Twitter hesabımdan 'Helal olsun çocuklara, Ahbap- Babala gururumuzdur' şeklinde paylaşım yapmıştım. O dönem akredite oldukları için destek olmak adına iyi denetlendiğini düşünerek paylaşım yapsam da daha sonra Haluk Levent'in hakkındaki iddiaları ve soruşturma haberlerini öğrenince paylaşımımı silmek durumunda kalmıştım"

"ÖZÜR DİLEMEMİ GEREKTİREN BİR HUSUS YOKTUR"

Dündar, "Haluk Levent ile herhangi bir görüşme kaydımız yoktur. Ahbap'ın yerini bilmem, hiç gitmedim. Herhangi bir yardımlarını koordine etmedim. Ahbap'ın ünlüleri kullanarak ön plana çıkmaya çalıştığı ve eleştirilere karşı sosyal medya gücü ile linç yaptığı şeklinde bir bilgim yoktur. Bana sorduğunuz Ahbap organizasyonunu kullanarak şahsi şöhreti artırma hamlesi benim kıdemimde birinin ihtiyacı olmayan ucuzluktadır. Her bir belgeselim beni toplumca bilinir ve güvenilir hale getirmeye yeterlidir. Ben süreç dolayısıyla Türk toplumu adına oldukça üzgünüm ancak şahsi olarak özür dilememi gerektiren bir husus yoktur. Deprem sürecinde Devletimizin kurumlarının en ufak davetini ve çalışma isteğini onur kabul eder, emir telakki ederdim. İfadelerim bunlardan ibarettir" dedi.