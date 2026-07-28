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Ahbap soruşturmasında şok ifadeler: Ünlü isimler tek tek itiraf etti! "İyi niyetimiz kullanıldı"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ahbap soruşturmasında şok ifadeler: Ünlü isimler tek tek itiraf etti! "İyi niyetimiz kullanıldı"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması derinleşirken, magazin ve medya dünyasının tanınmış isimlerinin savcılıkta verdiği ifadeler adeta deprem etkisi yarattı. Gazeteci Uğur Dündar, oyuncu Elçin Sangu ve müzisyen Hayko Cepkin’in beyanları, Haluk Levent’e duyulan güvenin nasıl sarsıldığını ve yardım adı altında yürütüldüğü öne sürülen şüpheli süreci gözler önüne serdi. Soruşturma dosyasında yer alan ifadelerde, silinen sosyal medya paylaşımları, 100 bin liralık bağış nedeniyle yaşanan pişmanlık ve "Asla güvenmem" çıkışı dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında gazeteci Uğur Dündar, oyuncu Elçin Sangu ve müzisyen Hayko Cepkin'in ifadelerine başvuruldu.

Elçin Sangu Elçin Sangu

SANGU: "İPİYLE KUYUYA İNİLMEYECEĞİNİ ANLADI, PİŞMAN OLDU"

Oyuncu Elçin Sangu, deprem dönemine ilişkin verdiği ifadede, "Yaptığımız yardımların Haluk Levent tarafından bu şekilde kullanılması sebebiyle, iyi niyetimizi kullandığı için üzgünüm." ifadelerini kullandı.

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Kendisinin ve çok sayıda kişinin deprem felaketi sırasında tamamen gönüllülük esasıyla sahada olduğunu vurgulayan Sangu, "Haluk Levent veya başka bir kişi tarafından özel olarak yönlendirilmedik." sözleriyle herhangi bir talimat almadıklarını savundu.

Sürece ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Sangu, "Yetkililerin Haluk Levent'le birlikte görüntü vermesi kamuoyundaki şüpheleri azalttı. Yaşananların insanların yardım etme duygusuna zarar vereceğinden endişe duyuyorum." şeklinde konuştu.

Hayko CepkinHayko Cepkin

HAYKO CEPKİN: "MADDİ KONULARDA HALUK LEVENT'E ASLA GÜVENMEM"

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan müzisyen Hayko Cepkin ise Haluk Levent'e ilişkin geçmişe dayanan güvensizliğini ortaya koyan dikkat çekici ifadeler kullandı.

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Levent'le uzun yıllara dayanan bir tanışıklığı olduğunu belirten Cepkin, "Haluk Levent'i uzun yıllardır tanırım ve maddi konularda kendisine güvenmem." sözleriyle dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Derneğe hiçbir zaman bağış yapmadığını ve bağış çağrısında bulunmadığını net bir dille ifade eden Cepkin, "Haluk Levent ile bir klipte düet yaptık ancak aramızda herhangi bir para trafiği bulunmadı." ifadesini kullandı.

Hayko CepkinHayko Cepkin

"BAŞKANLIĞINI ANLAMLANDIRAMIYORDUM"

Ahbap Derneği'nin yardım faaliyetlerini görmesine rağmen yapının başındaki isme mesafeli yaklaştığını belirten Hayko Cepkin, "Derneğin ihtiyaç sahiplerine yardım ettiğini görmeme rağmen Haluk Levent'in derneğin başkanı olmasını anlamlandıramıyordum." sözlerini kaydetti.

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Haluk Levent'in kendisini yalnızca derneğin "görünen yüzü" olarak tanıttığını anlatan Cepkin, "Levent kendisini yalnızca derneğin görünen yüzü olarak tanıtıyor ve mali işlerin kendisinden bağımsız yürütüldüğünü söylüyordu. Ancak yıllar önce de benzer eylemlerin yaşandığının birçok kişi tarafından bilindiğini ifade etti." dedi. Cepkin, dernekle sadece Fethiye'deki bir çocuk etkinliği dışında hiçbir bağının olmadığını belirterek mesafesini koruduğunu aktardı.

Uğur DündarUğur Dündar

UĞUR DÜNDAR: "PARA İŞLERİNE KARIŞMA DİYE UYARDIM"

Gazeteci Uğur Dündar, savcılık ifadesinde Haluk Levent'in geçmişine ilişkin dikkat çeken bir ayrıntıyı paylaştı. 2001 yılında Levent'i konuk ettiğinde borçlarının nedenini sorduğunu anlatan Dündar, "Haluk Levent o dönem mafyanın eline düştüğünü ve konser gelirlerinin kendisine kalmadığını söylemişti." sözleriyle geçmişte yaşandığını anlattığı süreci aktardı.

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2017 yılında Ahbap oluşumu başladığında Levent'e açıkça uyarıda bulunduğunu belirten Dündar, "Para işlerine karışma, geçmişin senin önüne çıkar, iyi niyetinin gölgelenmesine izin verme." dediğini ifade etti.

DESTEK PAYLAŞIMINI ANINDA SİLDİ

Deprem döneminde oluşan güven ortamının etkisiyle sosyal medyadan destek verdiğini, soruşturma kapsamındaki iddiaları öğrendikten sonra ise paylaşımını kaldırdığını belirten Uğur Dündar, "Soruşturma haberlerini ve Haluk Levent hakkındaki iddiaları öğrendikten sonra söz konusu destek paylaşımını sildim." dedi.

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Derneğe verilen yetkileri sorgulayan Dündar, "Haluk Levent'e bankaların hesap açmadığını, çek vermediğini ve kredi kullandırmadığını biliyorum; buna rağmen derneğe nasıl para toplama ve yönetme yetkisi verildiğini anlayamıyorum." ifadelerini kullandı.

Yaşanan gelişmeler nedeniyle toplum adına üzüntü duyduğunu belirten Dündar, "Ahbap'la herhangi bir mali ilişkim yok, şahsi olarak özür dilememi gerektiren bir durum bulunmuyor." diyerek kendisini bu yapıdan ayırdı.

Elçin Sangu Elçin Sangu

SANGU'DAN 100 BİN LİRALIK BAĞIŞ SONRASI PİŞMANLIK

İfadesinin devamında derneğe yaptığı maddi katkıyı açıklayan Elçin Sangu, "Ahbap Derneğinin banka hesabına şahsi olarak 100 bin lira bağış yaptım." dedi.

Bağışı yaparken devlet kurumlarıyla olan görüntülere ve bağımsız denetim raporlarına güvendiğini belirten Sangu, "Bağışı, hesabın valilik tarafından onaylanmış olması ve derneğin kamu kurumlarıyla iş birliği içinde hareket ettiği yönündeki görüntü nedeniyle yaptım." sözleriyle gerekçesini açıkladı.

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Ancak soruşturma kapsamında ortaya çıkan iddiaların ardından büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Sangu, "Soruşturma kapsamında ortaya çıkan iddiaların ardından yaptığım yardımın kullanım biçimi nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

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