Ahbap soruşturmasında şok ifadeler: Ünlü isimler tek tek itiraf etti! "İyi niyetimiz kullanıldı"

Hayko Cepkin "BAŞKANLIĞINI ANLAMLANDIRAMIYORDUM" Ahbap Derneği'nin yardım faaliyetlerini görmesine rağmen yapının başındaki isme mesafeli yaklaştığını belirten Hayko Cepkin, "Derneğin ihtiyaç sahiplerine yardım ettiğini görmeme rağmen Haluk Levent'in derneğin başkanı olmasını anlamlandıramıyordum." sözlerini kaydetti. Ahbaplar Suç Örgütü dosyasında skandallar zinciri "AHBAPLAR SUÇ ÖRGÜTÜ" DOSYASINDA SKANDALLAR ZİNCİRİ Haluk Levent'in kendisini yalnızca derneğin "görünen yüzü" olarak tanıttığını anlatan Cepkin, "Levent kendisini yalnızca derneğin görünen yüzü olarak tanıtıyor ve mali işlerin kendisinden bağımsız yürütüldüğünü söylüyordu. Ancak yıllar önce de benzer eylemlerin yaşandığının birçok kişi tarafından bilindiğini ifade etti." dedi. Cepkin, dernekle sadece Fethiye'deki bir çocuk etkinliği dışında hiçbir bağının olmadığını belirterek mesafesini koruduğunu aktardı.

Uğur Dündar UĞUR DÜNDAR: "PARA İŞLERİNE KARIŞMA DİYE UYARDIM" Gazeteci Uğur Dündar, savcılık ifadesinde Haluk Levent'in geçmişine ilişkin dikkat çeken bir ayrıntıyı paylaştı. 2001 yılında Levent'i konuk ettiğinde borçlarının nedenini sorduğunu anlatan Dündar, "Haluk Levent o dönem mafyanın eline düştüğünü ve konser gelirlerinin kendisine kalmadığını söylemişti." sözleriyle geçmişte yaşandığını anlattığı süreci aktardı. Ahbap Derneği’ne kayyum atandı AHBAP DERNEĞİ'NE KAYYUM ATANDI 2017 yılında Ahbap oluşumu başladığında Levent'e açıkça uyarıda bulunduğunu belirten Dündar, "Para işlerine karışma, geçmişin senin önüne çıkar, iyi niyetinin gölgelenmesine izin verme." dediğini ifade etti. DESTEK PAYLAŞIMINI ANINDA SİLDİ Deprem döneminde oluşan güven ortamının etkisiyle sosyal medyadan destek verdiğini, soruşturma kapsamındaki iddiaları öğrendikten sonra ise paylaşımını kaldırdığını belirten Uğur Dündar, "Soruşturma haberlerini ve Haluk Levent hakkındaki iddiaları öğrendikten sonra söz konusu destek paylaşımını sildim." dedi. Ahbaplar soruşturmasında şok itiraflar "AHBAPLAR" SORUŞTURMASINDA ŞOK İTİRAFLAR Derneğe verilen yetkileri sorgulayan Dündar, "Haluk Levent'e bankaların hesap açmadığını, çek vermediğini ve kredi kullandırmadığını biliyorum; buna rağmen derneğe nasıl para toplama ve yönetme yetkisi verildiğini anlayamıyorum." ifadelerini kullandı. Yaşanan gelişmeler nedeniyle toplum adına üzüntü duyduğunu belirten Dündar, "Ahbap'la herhangi bir mali ilişkim yok, şahsi olarak özür dilememi gerektiren bir durum bulunmuyor." diyerek kendisini bu yapıdan ayırdı.