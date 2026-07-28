Ahbap soruşturmasında şok ifadeler: Ünlü isimler tek tek itiraf etti! "İyi niyetimiz kullanıldı"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması derinleşirken, magazin ve medya dünyasının tanınmış isimlerinin savcılıkta verdiği ifadeler adeta deprem etkisi yarattı. Gazeteci Uğur Dündar, oyuncu Elçin Sangu ve müzisyen Hayko Cepkin’in beyanları, Haluk Levent’e duyulan güvenin nasıl sarsıldığını ve yardım adı altında yürütüldüğü öne sürülen şüpheli süreci gözler önüne serdi. Soruşturma dosyasında yer alan ifadelerde, silinen sosyal medya paylaşımları, 100 bin liralık bağış nedeniyle yaşanan pişmanlık ve "Asla güvenmem" çıkışı dikkat çekti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında gazeteci Uğur Dündar, oyuncu Elçin Sangu ve müzisyen Hayko Cepkin'in ifadelerine başvuruldu.
SANGU: "İPİYLE KUYUYA İNİLMEYECEĞİNİ ANLADI, PİŞMAN OLDU"
Oyuncu Elçin Sangu, deprem dönemine ilişkin verdiği ifadede, "Yaptığımız yardımların Haluk Levent tarafından bu şekilde kullanılması sebebiyle, iyi niyetimizi kullandığı için üzgünüm." ifadelerini kullandı.
Kendisinin ve çok sayıda kişinin deprem felaketi sırasında tamamen gönüllülük esasıyla sahada olduğunu vurgulayan Sangu, "Haluk Levent veya başka bir kişi tarafından özel olarak yönlendirilmedik." sözleriyle herhangi bir talimat almadıklarını savundu.
Sürece ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Sangu, "Yetkililerin Haluk Levent'le birlikte görüntü vermesi kamuoyundaki şüpheleri azalttı. Yaşananların insanların yardım etme duygusuna zarar vereceğinden endişe duyuyorum." şeklinde konuştu.
HAYKO CEPKİN: "MADDİ KONULARDA HALUK LEVENT'E ASLA GÜVENMEM"
Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan müzisyen Hayko Cepkin ise Haluk Levent'e ilişkin geçmişe dayanan güvensizliğini ortaya koyan dikkat çekici ifadeler kullandı.
Levent'le uzun yıllara dayanan bir tanışıklığı olduğunu belirten Cepkin, "Haluk Levent'i uzun yıllardır tanırım ve maddi konularda kendisine güvenmem." sözleriyle dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Derneğe hiçbir zaman bağış yapmadığını ve bağış çağrısında bulunmadığını net bir dille ifade eden Cepkin, "Haluk Levent ile bir klipte düet yaptık ancak aramızda herhangi bir para trafiği bulunmadı." ifadesini kullandı.