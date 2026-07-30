'Ahbaplar suç örgütü' soruşturmasında Hüseyin Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı: Jeti kiraladı parasını ödemedi | 7 tutuklama talebi!

'Ahbaplar suç örgütü' ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın savcılık ifadesinde yer alan iddialar soruşturmada dikkat çekti. Başaran, Haluk Levent'in kızının adını kullanarak "duygusal istismar" yaptığını, toplam 22 taşınmazı devralmasına rağmen bedellerini ödemediğini, özel jeti iki kez kiralayıp ücretini vermediğini ve taşınmazların daha sonra farklı şirketlere devredildiğini öne sürdü.

"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına ilişkin soruşturma kapsamındaki dördüncü dalga operasyonunda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Başaran'ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Tutuklama Talebiyle Sevk Edilenler Adli Kontrol Talebiyle Sevk Edilenler Deniz Şimşek Ali Demirhan Hüseyin Başaran Orhan İnan Ayhan Çevik Faruk Koç Murat Yaren Emre Saral Nejdet Kuy Recep Demir Emin Arat Ayhan Demir Muhammed Ali Yılmaz HÜSEYİN BAŞARAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

Fotoğraf-İHA 'KIZIMIN ADINI KULLANARAK DUYGUSAL İSTİSMAR SÜRECİ YÜRÜTTÜ' Hüseyin Başaran ifadesinde, "Haluk Levent ile 4 sene önce Trabzon'da otelin lobisinde tanışmıştık. Sonra 4 sene boyunca kendisini hiç görmedim. Bende telefonu dahi yoktur. 4 sene sonra bir mekanda karşılaştık. Bana daire satın almak istediğini söyledi. Bende tamam dedim. 2 gün sonra Göktürk'te bulunan satış ofisime geldi burada görüştük. Daireleri gezdi sonra ayrıldı. 2 gün sonra tekrar geldi. Toplu daire alımları yaptığını ve bu daireleri uluslararası yardım fonlarından gelen paralarla satın aldığını, benden de daire satın almak istediğini söyledi. Bir bartel havuzu oluşturduğunu ve yurt dışından fonlar geldikçe satın aldığı dairelerin parasını ödeyeceğini söyledi. Bana Yeliz Kaya'yı yurt dışındaki fonların temsilcisi olarak tanıttı. Dairelerin onun üzerine tescil edilmesi gerektiğini söyledi. Biz 4-5 gün içerisinde 3 veya 4 taşınmaz devrettik. Karşılığında herhangi bir para almadık. Vadeli senetler aldık. Hatta bir miktar parayı vadesi gelmeden ödeyince güven sağladı. Kızımın adını kullanarak sürekli duygusal bir istismar süreci yürüttü. Neredeyse her gün evime geliyordu. Bu şekilde peyderpey 21 daire, 1 fabrika devrettik. Bunlara dair sözleşmeleri sunduk. Bunlar karşılığında hep şahsi senetlerini verdi. Bize verdiği senetlerden Ahbap Derneği'nin kefil olduğu senet yoktur. Ayrıca dekontlarda da sunduğum gibi çok cüzi ödemeler yaptı" dedi.

Fotoğraf-İHA 'TAŞINMAZLARIN ESİN ÖNDER ÇAĞLAYAN'A DEVREDİLECEĞİNİ BİLMİYORDUM' Başaran, "Esin Önder Çağlayan'ı tanımıyorum. Daha sonra kendisini ve şirketlerini araştırdım. Güçlü şirketler olduğunu öğrendim. Benim bir savunma sanayi şirketim yoktur. Sadece özel jet bakım hangarımızın bünyesinde olduğu MC havacılık şirketini ARCA havacılığa sattık. Sahibini bu vesileyle tanıdım. Benim bu 22 adet taşınmazın Esin Önder Çağlayan'a devredileceğinden haberim yoktur. Bu 22 taşınmazda ipotek yoktu. Zaten fon gelebilmesi için ipoteksiz olması gerektiğini söylemişti. Organize sanayi bölgesinde bulunan taşınmazın 'Globus' isimli şirkete devredileceğini Yeliz Kaya'ya devredilmeden önce öğrenmiştim ama ben 'Globus' şirketini halen Haluk Levent'in bahsettiği bartel sisteminin bir parçası olarak düşünüyordum. Bu 22 taşınmaz üzerinde şu anda ciddi ipotekler vardır. Globus ve Kanat şirketleri veya Esin Önder Çağlayan bu taşınmazlar üzerine ipotek tesis ederek kredi çekmişlerdir" dedi.