Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin iştiraki konumundaki iktisadi işletme ve şirketlere kayyum olarak atandı.

Derneğe ait taşınmazlar, araçlar ve banka hesaplarındaki nakdi varlıkların yönetimi için Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han yönetim kayyumu olarak görevlendirildi.

DERNEĞE ÜÇ KİŞİLİK YÖNETİM KAYYUMU Mahkeme ayrıca Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığı üzerindeki idare yetkisinin yönetim kayyumuna devredilmesine hükmetti. Kararda derneğin faaliyetlerinin sona erdiği, hesap ve mal varlıklarına tedbir konulduğu ve fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi.

(Foto: AA)

İŞTİRAK ŞİRKETLERİNE TMSF KAYYUMU

Mahkeme kararı doğrultusunda Ahbap Derneği İktisadi İşletmesi ile Ahbap Lojistik Gayrimenkul Danışmanlık ve İnşaat AŞ başta olmak üzere derneğe bağlı şirketlere TMSF kayyum olarak atandı.

Karar kapsamında Zirve Müzik Yapım Organizasyon, Globus Savunma Sanayi ve Bilişim AŞ, Kanat Savunma Sanayi, Koşan Adam Müzik Yapım, Koşan Trade, Palmak Orman Ürünleri, Kuraf Sahne Tasarım ve Organizasyon, Akberg Şirince Şarapçılık, Sardes Dayanıklı Tüketim Malları, Sur Müzik Organizasyon ve Ulubey İç ve Dış Ticaret AŞ de TMSF yönetimindeki kayyum idaresine tabi tutuldu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, zanlıların mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Derneğin ve bazı zanlıların mal varlıklarına el konulmuştu.