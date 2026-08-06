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Sanat dünyasından Ahbap'a milyonlarca lira aktı! İşte isim isim bağış miktarları

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Ahbaplar Suç Örgütü" iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında incelenen mali kayıtlar, 2023 yılı ve sonrasında AHBAP Derneği hesaplarına sanat ve medya dünyasının tanınmış isimleri tarafından milyonlarca liralık bağış yapıldığını ortaya koydu. MASAK tarafından hazırlanan inceleme raporunda; Ajda Pekkan, Tarkan, Sibel Can, Barış Arduç ve Ebru Şahin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı, oyuncu, sunucu ve dijital içerik üreticisinin derneğe yüksek tutarlı bağışlarda bulunduğu tespit edildi. İşte o isimler ve bağış miktarları...

Sanat dünyasından Ahbap'a milyonlarca lira aktı! İşte isim isim bağış miktarları 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının "Ahbaplar Suç Örgütü" iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında incelenen mali hareketlerde, 2023 yılı ve sonrasında Ahbap Derneği hesaplarına sanat ve medya dünyasından milyonlarca lira bağış aktarıldığı belirlendi.

Sanat dünyasından Ahbap'a milyonlarca lira aktı! İşte isim isim bağış miktarları 2

MASAK incelemesine göre Ajda Pekkan, Tarkan, Sibel Can, Barış Arduç ve Ebru Şahin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şarkıcı, oyuncu, sunucu ve içerik üreticisi derneğe yüksek tutarlı ödemeler yaptı.

Sanat dünyasından Ahbap'a milyonlarca lira aktı! İşte isim isim bağış miktarları 3

Depremzedelere yardım amacıyla gerçekleştirildiği belirtilen bağışların, sonraki aşamalarda hangi kişi ve şirketlere aktarıldığı soruşturma kapsamında mercek altına alındı.

Sanat dünyasından Ahbap'a milyonlarca lira aktı! İşte isim isim bağış miktarları 4

Mali kayıtlarda isimleri bulunan kişilerin yalnızca bağış yapmış olmaları, herhangi bir suç veya örgütsel faaliyetle bağlantılı oldukları anlamına gelmiyor. Bağışların amacı dışında kullanıldığının belirlenmesi hâlinde, bu kişilerin soruşturmanın şüphelisi değil, mağduru veya suçtan zarar göreni olabileceği değerlendiriliyor.

Sanat dünyasından Ahbap'a milyonlarca lira aktı! İşte isim isim bağış miktarları 5

SANAT DÜNYASINDAN AHBAP'A MİLYONLARCA LİRA GİTTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, AHBAP Derneğinin 2023 yılı ve sonrasındaki banka hesap hareketleri incelemeye alındı.

Hazırlanan raporda; şarkıcı, oyuncu, senarist, komedyen, sunucu ve dijital içerik üreticilerinin derneğe yaptığı bağışların toplam tutarının milyonlarca lirayı bulduğu öğrenildi.

İncelenen işlemlerin büyük bölümünün 6 Şubat depremlerinin ardından gerçekleştirildiği; açıklama bölümlerinde "deprem yardımı", "bağış", "Hatay" ve "deprem bölgesine yardım" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Sanat dünyasından Ahbap'a milyonlarca lira aktı! İşte isim isim bağış miktarları 6

BAĞIŞÇILAR DEĞİL, PARALARIN AKIBETİ MERCEK ALTINDA

Soruşturma dosyasındaki mali kayıtların, bağışçıların doğrudan şüpheli olduğu şeklinde yorumlanamayacağı belirtildi.

Bağışçıların paraları depremzedelere ulaştırılması amacıyla ve iyi niyetle gönderdikleri, asıl incelemenin ise bu paraların AHBAP Derneğine ulaştıktan sonraki kullanımına odaklandığı kaydedildi.

Sanat dünyasından Ahbap'a milyonlarca lira aktı! İşte isim isim bağış miktarları 7

İŞTE İSİM İSİM BAĞIŞ LİSTESİ

Ayşe Ajda Pekkan

Meslek: Şarkıcı
Tarih: 10.02.2023 – 16.08
Tutar: 1.000.000 TL

Sanat dünyasından Ahbap'a milyonlarca lira aktı! İşte isim isim bağış miktarları 8

Barış Arduç

Meslek: Oyuncu
Tarih: 15.02.2023 – 14.57
Tutar: 1.000.000 TL

Sanat dünyasından Ahbap'a milyonlarca lira aktı! İşte isim isim bağış miktarları 9

Ebru Şahin

Meslek: Oyuncu
Tarih: 08.02.2023 – 15.30
Tutar: 1.000.000 TL

Sanat dünyasından Ahbap'a milyonlarca lira aktı! İşte isim isim bağış miktarları 10

Tarkan

Meslek: Şarkıcı
Tarih: 15.02.2023 – 16.10
Tutar: 1.000.000 TL

Sanat dünyasından Ahbap'a milyonlarca lira aktı! İşte isim isim bağış miktarları 11

Sibel Can

Meslek: Şarkıcı
Tarih: 09.02.2023 – 16.01
İşlem açıklaması: "Sibel Can – Deprem Yardımı"
Tutar: 1.000.000 TL

Sanat dünyasından Ahbap'a milyonlarca lira aktı! İşte isim isim bağış miktarları 12

Nevzat Aydın

Meslek: İş insanı
Tarih: 07.02.2023 – 13.34
Tutar: 1.000.000 TL

Sanat dünyasından Ahbap'a milyonlarca lira aktı! İşte isim isim bağış miktarları 13

Tolga Çevik

Meslek: Oyuncu
Tarih: 10.02.2023 – 14.23
Tutar: 997.650 TL

Sanat dünyasından Ahbap'a milyonlarca lira aktı! İşte isim isim bağış miktarları 14

Ali Atay

Meslek: Oyuncu
Tarih: 10.02.2023 – 16.03
Tutar: 562.386 TL

Sanat dünyasından Ahbap'a milyonlarca lira aktı! İşte isim isim bağış miktarları 15

Ebru Gündeş

Meslek: Şarkıcı
Tarih: 08.02.2023 – 11.55
Tutar: 500.000 TL

Sanat dünyasından Ahbap'a milyonlarca lira aktı! İşte isim isim bağış miktarları 16

Somer Sivrioğlu

Meslek: Şef / Televizyon programcısı
Tarih: 13.02.2023 – 08.26
İşlem açıklaması: "Somer Sivrioğlu ve Sydneyli Dostlar"
Tutar: 500.000 TL

Sanat dünyasından Ahbap'a milyonlarca lira aktı! İşte isim isim bağış miktarları 17

Genco Erkal

Meslek: Sanatçı
Tarih: 17.05.2023 – 12.40
İşlem açıklaması: "Hatay'a okul yapımı için bağış"
Tutar: 500.000 TL

Sanat dünyasından Ahbap'a milyonlarca lira aktı! İşte isim isim bağış miktarları 18

Halit Ergenç

Meslek: Oyuncu

07.02.2023 – 16.53: "Hatay" açıklamasıyla 200.000 TL
10.02.2023 – 13.35: "AHBAP" açıklamasıyla 200.000 TL

Toplam: 400.000 TL

Sanat dünyasından Ahbap'a milyonlarca lira aktı! İşte isim isim bağış miktarları 19

Hasan Can Kaya

Meslek: Komedyen
Tarih: 06.05.2024 – 14.59
Tutar: 320.000 TL

Sanat dünyasından Ahbap'a milyonlarca lira aktı! İşte isim isim bağış miktarları 20

Neslihan Damla Aktepe – Danla Bilic

Meslek: Dijital içerik üreticisi
Tarih: 07.02.2023 – 08.22
Tutar: 250.000 TL

Sanat dünyasından Ahbap'a milyonlarca lira aktı! İşte isim isim bağış miktarları 21

Can Yaman

Meslek: Oyuncu
Tarih: 09.02.2023 – 08.17
Tutar: 250.000 TL

Sanat dünyasından Ahbap'a milyonlarca lira aktı! İşte isim isim bağış miktarları 22

Afra Saraçoğlu

Meslek: Oyuncu
Tarih: 10.02.2023 – 13.53
Tutar: 200.000 TL

Sanat dünyasından Ahbap'a milyonlarca lira aktı! İşte isim isim bağış miktarları 23

Binnur Kaya

Meslek: Oyuncu
Tarih: 07.02.2023 – 10.38
İşlem açıklaması: "İyi ki varsınız canlarım. Allah kolaylık versin."
Tutar: 200.000 TL

Sanat dünyasından Ahbap'a milyonlarca lira aktı! İşte isim isim bağış miktarları 24

Beyazıt Öztürk

Meslek: Sunucu
Tarih: 07.02.2023 – 11.26
İşlem açıklaması: "Deprem yardımı"
Tutar: 200.000 TL


Sanat dünyasından Ahbap'a milyonlarca lira aktı! İşte isim isim bağış miktarları 25

Aras Bulut İynemli

Meslek: Oyuncu
Tarih: 07.02.2023 – 08.24
Tutar: 200.000 TL