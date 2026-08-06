Sanat dünyasından Ahbap'a milyonlarca lira aktı! İşte isim isim bağış miktarları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Ahbaplar Suç Örgütü" iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında incelenen mali kayıtlar, 2023 yılı ve sonrasında AHBAP Derneği hesaplarına sanat ve medya dünyasının tanınmış isimleri tarafından milyonlarca liralık bağış yapıldığını ortaya koydu. MASAK tarafından hazırlanan inceleme raporunda; Ajda Pekkan, Tarkan, Sibel Can, Barış Arduç ve Ebru Şahin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı, oyuncu, sunucu ve dijital içerik üreticisinin derneğe yüksek tutarlı bağışlarda bulunduğu tespit edildi. İşte o isimler ve bağış miktarları...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının "Ahbaplar Suç Örgütü" iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında incelenen mali hareketlerde, 2023 yılı ve sonrasında Ahbap Derneği hesaplarına sanat ve medya dünyasından milyonlarca lira bağış aktarıldığı belirlendi.

MASAK incelemesine göre Ajda Pekkan, Tarkan, Sibel Can, Barış Arduç ve Ebru Şahin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şarkıcı, oyuncu, sunucu ve içerik üreticisi derneğe yüksek tutarlı ödemeler yaptı.

Depremzedelere yardım amacıyla gerçekleştirildiği belirtilen bağışların, sonraki aşamalarda hangi kişi ve şirketlere aktarıldığı soruşturma kapsamında mercek altına alındı.

Mali kayıtlarda isimleri bulunan kişilerin yalnızca bağış yapmış olmaları, herhangi bir suç veya örgütsel faaliyetle bağlantılı oldukları anlamına gelmiyor. Bağışların amacı dışında kullanıldığının belirlenmesi hâlinde, bu kişilerin soruşturmanın şüphelisi değil, mağduru veya suçtan zarar göreni olabileceği değerlendiriliyor.