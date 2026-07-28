Kaynak metne göre gözaltına alınanlar arasında çeşitli inşaat şirketlerinin yetkilileri ile iş insanı Hüseyin Başaran da yer alıyor.

DEPREM KONUTLARI İNCELEME KONUSU

Soruşturma dosyasına göre Ahbap Derneğinin dört şirketle depremzedeler için toplam 1.300 konut yapımı konusunda anlaşma yaptığı, bu kapsamda peşin ödemeler gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Kaynakta, bugüne kadar 490 konutun teslim edildiğinin belirlendiği, konutların tamamlanamamasına ilişkin olarak ise şirket yetkililerinin "Bakanlığın yer göstermemesi" ile "kur dalgalanması ve kaos ortamı" gerekçelerini dile getirdiği aktarıldı. Savcılığın yapılan ödemelerin kapsamını incelemeyi sürdürdüğü belirtildi.