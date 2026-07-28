"Ahbaplar Suç Örgütü" dosyasında skandallar zinciri! Hedeflerinde depremzedeler için toplanan konut paraları vardı: Söz verilen 1300 yapılan 490 ev
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Ahbap Derneği soruşturmasının dördüncü dalgasında 13 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Soruşturmanın deprem konutları için yapılan ödemeler, taşınmaz devirleri, dernek çekleri ve mali ilişkiler başlıklarında sürdüğü belirtildi. Kaynakta yer alan iddialara ilişkin yargı süreci devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Ahbap Derneği soruşturmasının dördüncü dalgasında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulandı. Soruşturmanın; deprem konutları, konteyner alımları, taşınmaz devirleri, dernek çekleri ve mali ilişkiler başlıklarında sürdüğü bildirildi.
Kaynak metne göre gözaltına alınanlar arasında çeşitli inşaat şirketlerinin yetkilileri ile iş insanı Hüseyin Başaran da yer alıyor.
DEPREM KONUTLARI İNCELEME KONUSU
Soruşturma dosyasına göre Ahbap Derneğinin dört şirketle depremzedeler için toplam 1.300 konut yapımı konusunda anlaşma yaptığı, bu kapsamda peşin ödemeler gerçekleştirildiği öne sürüldü.
Kaynakta, bugüne kadar 490 konutun teslim edildiğinin belirlendiği, konutların tamamlanamamasına ilişkin olarak ise şirket yetkililerinin "Bakanlığın yer göstermemesi" ile "kur dalgalanması ve kaos ortamı" gerekçelerini dile getirdiği aktarıldı. Savcılığın yapılan ödemelerin kapsamını incelemeyi sürdürdüğü belirtildi.