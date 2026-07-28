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"Ahbaplar Suç Örgütü" dosyasında skandallar zinciri! Hedeflerinde depremzedeler için toplanan konut paraları vardı: Söz verilen 1300 yapılan 490 ev

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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"Ahbaplar Suç Örgütü" dosyasında skandallar zinciri! Hedeflerinde depremzedeler için toplanan konut paraları vardı: Söz verilen 1300 yapılan 490 ev

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Ahbap Derneği soruşturmasının dördüncü dalgasında 13 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Soruşturmanın deprem konutları için yapılan ödemeler, taşınmaz devirleri, dernek çekleri ve mali ilişkiler başlıklarında sürdüğü belirtildi. Kaynakta yer alan iddialara ilişkin yargı süreci devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Ahbap Derneği soruşturmasının dördüncü dalgasında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulandı. Soruşturmanın; deprem konutları, konteyner alımları, taşınmaz devirleri, dernek çekleri ve mali ilişkiler başlıklarında sürdüğü bildirildi.

"Ahbaplar Suç Örgütü" dosyasında skandallar zinciri! Hedeflerinde depremzedeler için toplanan konut paraları vardı: Söz verilen 1300 yapılan 490 ev - 1

Kaynak metne göre gözaltına alınanlar arasında çeşitli inşaat şirketlerinin yetkilileri ile iş insanı Hüseyin Başaran da yer alıyor.

"Ahbaplar Suç Örgütü" dosyasında skandallar zinciri! Hedeflerinde depremzedeler için toplanan konut paraları vardı: Söz verilen 1300 yapılan 490 ev - 2

DEPREM KONUTLARI İNCELEME KONUSU

Soruşturma dosyasına göre Ahbap Derneğinin dört şirketle depremzedeler için toplam 1.300 konut yapımı konusunda anlaşma yaptığı, bu kapsamda peşin ödemeler gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Kaynakta, bugüne kadar 490 konutun teslim edildiğinin belirlendiği, konutların tamamlanamamasına ilişkin olarak ise şirket yetkililerinin "Bakanlığın yer göstermemesi" ile "kur dalgalanması ve kaos ortamı" gerekçelerini dile getirdiği aktarıldı. Savcılığın yapılan ödemelerin kapsamını incelemeyi sürdürdüğü belirtildi.

"Ahbaplar Suç Örgütü" dosyasında skandallar zinciri! Hedeflerinde depremzedeler için toplanan konut paraları vardı: Söz verilen 1300 yapılan 490 ev - 3

TAŞINMAZ DEVİRLERİ DE DOSYADA

Kaynak metinde, Haluk Levent'in asistanı olduğu belirtilen Yeliz Kaya'ya çeşitli şirketler ve bir kişi tarafından toplam 59 taşınmaz devredildiğinin tespit edildiği ifade edildi.

Bu işlemler nedeniyle ilgili şirket yöneticileri hakkında soruşturma yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı.

"Ahbaplar Suç Örgütü" dosyasında skandallar zinciri! Hedeflerinde depremzedeler için toplanan konut paraları vardı: Söz verilen 1300 yapılan 490 ev - 4

ÇEK İŞLEMLERİ DE İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında dernek adına düzenlenen çeklerin dolaşımı ve tahsil süreçlerinin de inceleme konusu olduğu belirtildi.

Kaynakta, çeklerin son cirantası olduğu belirtilen Sibel Kaya ile Mays Grup yetkilisi Muhammed Ali Yılmaz hakkında işlem başlatıldığı, ayrıca Haluk Levent ile mali ilişkisi bulunduğu öne sürülen Ali Demirhan'ın da soruşturmaya dahil edildiği ifade edildi.

"Ahbaplar Suç Örgütü" dosyasında skandallar zinciri! Hedeflerinde depremzedeler için toplanan konut paraları vardı: Söz verilen 1300 yapılan 490 ev - 5

DOSYADAKİ GÖZALTI LİSTESİ

Kaynak metne göre gözaltına alınan 13 şüpheli şunlar oldu:

Ayhan Demir, Nejdet Kuy, Murat Yaren, Ayhan Çevik, Hüseyin Başaran, Recep Demir, Emre Saral, Faruk Koç, Orhan İnan, Sibel Kaya, Muhammed Ali Yılmaz, Ali Demirhan ve Deniz Şimşek.

"Ahbaplar Suç Örgütü" dosyasında skandallar zinciri! Hedeflerinde depremzedeler için toplanan konut paraları vardı: Söz verilen 1300 yapılan 490 ev - 6

Kaynakta ayrıca soruşturmanın önceki üç dalgasında gözaltına alınan 54 şüpheliden, aralarında Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 kişinin tutuklandığı ve bazı mal varlıklarına el konulduğu bilgisine yer verildi.

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