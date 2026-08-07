"Casperlar" çetesine 20 ilde dev darbe! "Hamuş" kod adlı elebaşının kirli cephaneliği ele geçti
"Yeni Nesil Suç Örgütü" olarak adlandırılan ve kamuoyunda "Casperlar" adıyla bilinen silahlı suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Hamuş kod adlı İ.A.'nın liderliğini yaptığı çeteye karşı 21 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda uzun namlulu otomatik silahlar ve çelik yelekler ele geçirildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmalar, "Yeni Nesil Suç Örgütleri"nin hiyerarşik yapılarının çökertilmesi, propaganda faaliyetleri dahi tüm suç ağının tespiti ve kamu düzenini tehdit eden eylemlerin önlenmesi amacıyla derinleştirildi.
Daha önce Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 223'ü yetişkin, 72'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 295 şüphelinin yargılanmasının sürdüğü "Casperlar" çetesinin, açılan davaya rağmen suç eylemlerine süreklilik arz edecek şekilde devam ettiği belirlendi.
21 İLDE EŞ ZAMANLI DARBE!
Örgüt üyelerinin durmak bilmeyen kanunsuz eylemleri üzerine savcılık koordinasyonunda yeni bir soruşturma başlatıldı. Emniyet güçleri; İstanbul merkezli olmak üzere Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, İzmir, Malatya, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Trabzon illerinde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı şafak operasyonları düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda uzun namlulu ve tam otomatik tabancalar, balistik çelik yelekler ve adeta cephaneliği andıran çok sayıda mühimmat ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
4 CİNAYET VE ONLARCA MAĞDURİYETİN HESABI SORULUYOR
Başsavcılığın yeni soruşturma dosyasındaki detaylar, şebekenin vahşet saçan yüzünü bir kez daha tescilledi. Dosya kapsamında, 4 maktul ve 70 mağdur-müştekiye yönelik toplam 52 ayrı eylem gerçekleştirildiği saptandı. Soruşturmanın adli safhasında gözaltına alınan şüphelilerden 95'i nöbetçi mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 22 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
151 ŞÜPHELİ HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ CEZALAR İSTENDİ
Soruşturma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 7 Ağustos 2026 tarihinde mahkemeye sunuldu. Toplam 151 şüpheli hakkında "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme, silahlı suç örgütüne üye olma, örgüt propagandası yapma, tasarlayarak öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, silahla tehdit, silahla kasten yaralama, resmi belgede sahtecilik, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından kamu davası açıldı. Adalet mekanizmasının, kamu düzenini tehdit eden bu suç şebekelerine karşı mücadelesini tavizsiz bir şekilde sürdüreceği bildirildi.