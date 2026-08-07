"Yeni Nesil Suç Örgütü" olarak adlandırılan ve kamuoyunda "Casperlar" adıyla bilinen silahlı suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Hamuş kod adlı İ.A.'nın liderliğini yaptığı çeteye karşı 21 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda uzun namlulu otomatik silahlar ve çelik yelekler ele geçirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmalar, "Yeni Nesil Suç Örgütleri"nin hiyerarşik yapılarının çökertilmesi, propaganda faaliyetleri dahi tüm suç ağının tespiti ve kamu düzenini tehdit eden eylemlerin önlenmesi amacıyla derinleştirildi. Daha önce Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 223'ü yetişkin, 72'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 295 şüphelinin yargılanmasının sürdüğü "Casperlar" çetesinin, açılan davaya rağmen suç eylemlerine süreklilik arz edecek şekilde devam ettiği belirlendi.

21 İLDE EŞ ZAMANLI DARBE! Örgüt üyelerinin durmak bilmeyen kanunsuz eylemleri üzerine savcılık koordinasyonunda yeni bir soruşturma başlatıldı. Emniyet güçleri; İstanbul merkezli olmak üzere Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, İzmir, Malatya, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Trabzon illerinde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı şafak operasyonları düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda uzun namlulu ve tam otomatik tabancalar, balistik çelik yelekler ve adeta cephaneliği andıran çok sayıda mühimmat ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

4 CİNAYET VE ONLARCA MAĞDURİYETİN HESABI SORULUYOR Başsavcılığın yeni soruşturma dosyasındaki detaylar, şebekenin vahşet saçan yüzünü bir kez daha tescilledi. Dosya kapsamında, 4 maktul ve 70 mağdur-müştekiye yönelik toplam 52 ayrı eylem gerçekleştirildiği saptandı. Soruşturmanın adli safhasında gözaltına alınan şüphelilerden 95'i nöbetçi mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 22 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.