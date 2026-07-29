Geçmişte Ahbap'ı öven ünlülerin eski paylaşımları ortaya çıktı

Ergen'in 2020 yılında yaptığı bir paylaşımda, "Seninleyiz değerli dostum @haluklevent" dediği, 2023 tarihli bir paylaşımında ise, "Ahbap ihraçlara yetişmek için çadır alıyor. Gerekli izin ve onaylarlar. Kim 'satar' kim 'bağışlar' kim gönderir o çığlıklar esnasında sadece yetişmenin peşindedir. Devletin tüm kurumlarına ayrıca saygı, minnet ve özenle yaklaşır @haluklevent @ahbap depremde de, yangında da SMA'da da" ifadelerini kullandığı tespit edildi.

Ayrıca Ergen'in 2023 yılında yaptığı başka bir paylaşımında Haluk Levent'i, "Haluk Levent'e bu ülke laf söyletmez. Kendini korumaya ve savunmaya ihtiyacı olmayacak kadar iyilik peşinde bir adam. Ve koca bir Anadolu yüreği taşır" ifadeleriyle savunduğu tespit edildi.

Dün Çağlayan adliyesinde gazetecilere sert çıkan Hayko Cepkin'in savcılık ifadesi ortaya çıktı.

"HALUK LEVENT'E MADDİ KONULARDA GÜVENMEM"

Hayko Cepkin ifadesinde, "Haluk Levent'i uzun zamandan beri tanırım ancak kendisi ile herhangi bir para trafiğim olmadı. Daha önce çekilen bir klipte düet yapmıştık. Ahbap Derneği yöneticileri ile herhangi bir tanışıklığım veya irtibatım yoktur. Gerek deprem zamanının öncesinde ve sonrasında bahse konu derneğe bağışta bulunmadım ve herhangi bir kimsenin bağışta bulunması için söylemim veya paylaşımım yoktur"

Cepkin, "Nitekim Haluk Levent'i uzun yıllardır tanırım ve maddi konularda kendisine güvenmem. Güvenmediğim için de kendisi hakkında Twitter'da paylaşımlarım oldu. Ahbap Derneği'ne Haluk Levent'ten bağımsız olarak güveniyordum. Ancak başkanlığını Haluk Levent'in yapıyor olmasını anlamlandıramamıştım" dedi.

"AHBAP DERNEĞİ'NE MADDİ DESTEKTE BULUNMADIM"

Cepkin, "Deprem felaketi zamanı telefon ile yardım ve bağış toplayan bir takım ünlü kişiler oldu ancak ben onların içerisinde yer almadım. Ahbap Derneği'ne maddi olarak herhangi bir destekte bulunmadığım gibi, bulunulması için de çağrı yapmadım. Fethiye'de bulunan uçuş okulunda 23 Nisan kutlamaları kapsamında çocukların katıldığı bir etkinlik düzenledik. Burada yer alacak çocukların yetim veya yardıma muhtaç çocuklar olmasına özen gösterdik. Bu noktada Ahbap Derneği'nden yardım istedik. Bunun haricinde herhangi bir ilişkim bulunmamaktadır. Haluk Levent'in yıllar öncesinde de bu ve benzeri eylemleri olmuştu. Bu durum bir çok kişi tarafından da zaten biliniyordu" dedi.