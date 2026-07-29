CANLI YAYIN

Geçmişte Ahbap'ı öven ünlülerin eski paylaşımları ortaya çıktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

"Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında ifade veren bazı ünlü isimlerin, geçmişte Ahbap Derneği ve Haluk Levent'e yönelik övgü dolu paylaşımları yeniden gündeme geldi. Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül, Hayko Cepkin ve Elçin Sangu'nun ifadeleriyle önceki açıklamaları arasındaki farklılık dikkat çekerken, kamuoyunu etkileyen paylaşımları da yeniden tartışma konusu oldu.

Geçmişte Ahbap'ı öven ünlülerin eski paylaşımları ortaya çıktı 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında bazı sanatçıların ifadelerine başvurulmaya devam ediyor.

Soruşturma sürecinde, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Haluk Levent tarafından 2017'de kurulan Ahbap Derneği'ne destek veren ve bağış çağrısı yapan bazı ünlü isimlerin o dönemdeki sosyal medya paylaşımları yeniden paylaşılmaya başlandı. Bu kapsamda Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı.

İşte Ahbap'a destek veren ünlülerin geçmişte yaptığı paylaşımları...

Geçmişte Ahbap'ı öven ünlülerin eski paylaşımları ortaya çıktı 2

HAYKO CEPKİN: "DİĞER HİÇBİR YERDEN GERÇEĞİ ÖĞRENECEĞİME İNANMIYORUM"

Hayko Cepkin olarak tanınan Hayık Aram Tataryan, bir paylaşımında "@ahbap @haluklevent @OguzhanUgur üzerinde neden yardım yapılıyormuş. Yollanan yardımların hesabını vereceklerine inanıyoruz. Olur da vermezlerse evine gidip yüzlerine karşı da hesap sorabilirim. Gırtlağına bile yapışırım. Ama diğer hiçbir yerden gerçeği öğreneceğime inanmıyorum" ifadelerini kullandığı tespit edildi.

Geçmişte Ahbap'ı öven ünlülerin eski paylaşımları ortaya çıktı 3

Cepkin'in 2023 yılındaki bir başka paylaşımında ise, "Zor zamanda kısa sürede organize olup yardım için kendilerini öne atan tüm @ahbap gönüllülerine, sözcüleri @haluklevent e, @BabalaTv gönüllülerine sözcüleri @OguzhanUgur kardeşime ve emek veren tüm vicdan sahibi insanlara teşekkürü bir borç bilirim. Çabalarını takdir ediyorum" ifadelerini sosyal medya hesabından yayınladığı belirlendi.

Geçmişte Ahbap'ı öven ünlülerin eski paylaşımları ortaya çıktı 4

MAHSUN KIRMIZIGÜL: "YARDIMLARI AHBAP'A GÖNDEREBİLİRSİNİZ"

Mahsun Kırmızıgül'ün ise 2023 yılında yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Maddi yardımda bulunma istiyorum diyen binlerce mesaj alıyorum. Bağışta bulunmak istiyorsanız Ahbap derneğinin hesaplarına gönderebilirsiniz" ifadelerini kullandığı görüldü.

Kırmızıgül'ün bir başka sosyal medya paylaşımında ise "AFAD'a, Ahbap ve Haluk Levent'e, Ordu Valisi Tuncay Sonel'e, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata'ya, teşekkürler" ifadelerini kullandığı tespit edildi.

Geçmişte Ahbap'ı öven ünlülerin eski paylaşımları ortaya çıktı 5

Elçin Sangu'nun sosyal medyada @omredfe isimli hesap üzerinden paylaştığı videoda, "Deprem bölgelerinde Ahbap depolarımız oluşturuldu. Hijyen konusunda yardım etmek isteyenler, birazdan aşağıya yazacağımız mail adresine direkt olarak mesaj atarlarsa eğer, biz bunları olabildiğince depremzedelere ulaştıracağız. Sizden ricamız teyitli, kesin doğru olduğuna emin olduğunuz bilgileri paylaşmanız. Şimdiden yardım eden, edecek olan herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandığı tespit edildi.

Geçmişte Ahbap'ı öven ünlülerin eski paylaşımları ortaya çıktı 6

ELÇİN SANGU: "ÜST KADEMELERE SORAMADIĞINIZ SORULARIN MUHATABI AHBAP OLAMAZ"

Ayrıca Sangu'nun 2023 yılında X hesabından yaptığı bir paylaşımda ise, "Üst kademelere soramadığınız soruların muhatabı Ahbap olamaz. Canla başla çadır bulmaya çalışırken insanlar oturup bunu sorgulamıyor. Üstelik piyasa domine edilmiş durumdayken" ifadelerini kullandığı görüldü.

Geçmişte Ahbap'ı öven ünlülerin eski paylaşımları ortaya çıktı 7

GÜLBEN ERGEN: "HALUK LEVENT'E BU ÜLKE LAF SÖYLETMEZ"

Gülben Ergen'in sosyal medya üzerinden 2021 yılında yaptığı bir paylaşımında, "Bunca yardım yaptık. Böylesini duymadım. @haluklevent ülkeniz için helikopter kiralıyor. Alnınızdan öperim @ahbapplatformu yapın bağışlarınızı. #HavadanDestekİstiyoruz demekten, devletimizden, çevremizden, dünyadan yardım istemekten, köy bayır gezip yalvarmaktan bezdik" ifadelerini kullandığı tespit edildi.

Geçmişte Ahbap'ı öven ünlülerin eski paylaşımları ortaya çıktı 8

Ergen'in 2020 yılında yaptığı bir paylaşımda, "Seninleyiz değerli dostum @haluklevent" dediği, 2023 tarihli bir paylaşımında ise, "Ahbap ihraçlara yetişmek için çadır alıyor. Gerekli izin ve onaylarlar. Kim 'satar' kim 'bağışlar' kim gönderir o çığlıklar esnasında sadece yetişmenin peşindedir. Devletin tüm kurumlarına ayrıca saygı, minnet ve özenle yaklaşır @haluklevent @ahbap depremde de, yangında da SMA'da da" ifadelerini kullandığı tespit edildi.

Geçmişte Ahbap'ı öven ünlülerin eski paylaşımları ortaya çıktı 9

Ayrıca Ergen'in 2023 yılında yaptığı başka bir paylaşımında Haluk Levent'i, "Haluk Levent'e bu ülke laf söyletmez. Kendini korumaya ve savunmaya ihtiyacı olmayacak kadar iyilik peşinde bir adam. Ve koca bir Anadolu yüreği taşır" ifadeleriyle savunduğu tespit edildi.

Geçmişte Ahbap'ı öven ünlülerin eski paylaşımları ortaya çıktı 10

Dün Çağlayan adliyesinde gazetecilere sert çıkan Hayko Cepkin'in savcılık ifadesi ortaya çıktı.

"HALUK LEVENT'E MADDİ KONULARDA GÜVENMEM"

Hayko Cepkin ifadesinde, "Haluk Levent'i uzun zamandan beri tanırım ancak kendisi ile herhangi bir para trafiğim olmadı. Daha önce çekilen bir klipte düet yapmıştık. Ahbap Derneği yöneticileri ile herhangi bir tanışıklığım veya irtibatım yoktur. Gerek deprem zamanının öncesinde ve sonrasında bahse konu derneğe bağışta bulunmadım ve herhangi bir kimsenin bağışta bulunması için söylemim veya paylaşımım yoktur"

Cepkin, "Nitekim Haluk Levent'i uzun yıllardır tanırım ve maddi konularda kendisine güvenmem. Güvenmediğim için de kendisi hakkında Twitter'da paylaşımlarım oldu. Ahbap Derneği'ne Haluk Levent'ten bağımsız olarak güveniyordum. Ancak başkanlığını Haluk Levent'in yapıyor olmasını anlamlandıramamıştım" dedi.

"AHBAP DERNEĞİ'NE MADDİ DESTEKTE BULUNMADIM"

Cepkin, "Deprem felaketi zamanı telefon ile yardım ve bağış toplayan bir takım ünlü kişiler oldu ancak ben onların içerisinde yer almadım. Ahbap Derneği'ne maddi olarak herhangi bir destekte bulunmadığım gibi, bulunulması için de çağrı yapmadım. Fethiye'de bulunan uçuş okulunda 23 Nisan kutlamaları kapsamında çocukların katıldığı bir etkinlik düzenledik. Burada yer alacak çocukların yetim veya yardıma muhtaç çocuklar olmasına özen gösterdik. Bu noktada Ahbap Derneği'nden yardım istedik. Bunun haricinde herhangi bir ilişkim bulunmamaktadır. Haluk Levent'in yıllar öncesinde de bu ve benzeri eylemleri olmuştu. Bu durum bir çok kişi tarafından da zaten biliniyordu" dedi.

Adliyede gazetecilere küfretti ADLİYEDE GAZETECİLERE KÜFRETTİ
Geçmişte Ahbap'ı öven ünlülerin eski paylaşımları ortaya çıktı 11

Burak Doğan'ın haberine göre ifadesi ortaya çıkan Gülben Ergen şöyle dedi;

"VİCDANEN RAHATSIZ VE MAĞDUR HISSEDİYORUM"

"Ahbap Derneği ve Haluk Levent'in deprem sürecinde toplanan yardımlar üzerinde nasıl bir tasarrufta bulundukları hususunda kamuoyuna yansıyan soruşturma süreci öncesinde herhangi bir bilgiye sahip değildim.

Haluk Levent ile tanışıklığım ve samimiyetim bulunmaması sebebiyle toplanan yardımları amacı dışında kullanacağı ya da kullanabileceği hususunda herhangi bir bilgiye sahip değildim.

Bu hususlar hakkında bilgi sahibi olsaydım bunun sorumluları hakkında gerekli başvuruları ve uyarıları yapardım.

"MAĞDURUM"

Kendim Ahbap Derneği'ne gönderdiğim meblağlar sebebiyle Ahbap Derneği'ne kişisel olarak herhangi bir sorguda bulunmadım. Bu hususta denetim de yapmadım.

Bu hususta herhangi bir araştırmam da olmadı. Ülkemizde yaşanan deprem sebebiyle yapılan yardım çağrılarında ben devlet kurumlarını eleştirir mahiyette herhangi bir paylaşımda bulunmadım.

Kendi yöneticiliğini ve kuruculuğunu yaptığım derneğin de devlet kurumları ile ilişkisi bellidir. Ben deprem sürecinde AFAD koordinesinde yardım faaliyetinde bulundum.

Toplanan yardımlar hususunda benim de vatandaş olarak yapmış olduğum yardımların amacı dışında kullanıldığı hususunda kendimi vicdanen rahatsız ve mağdur hissediyorum. Bu hususta şikâyet hakkımı da saklı tutmak istiyorum."

Geçmişte Ahbap'ı öven ünlülerin eski paylaşımları ortaya çıktı 12
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin