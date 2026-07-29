Geçmişte Ahbap'ı öven ünlülerin eski paylaşımları ortaya çıktı
"Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında ifade veren bazı ünlü isimlerin, geçmişte Ahbap Derneği ve Haluk Levent'e yönelik övgü dolu paylaşımları yeniden gündeme geldi. Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül, Hayko Cepkin ve Elçin Sangu'nun ifadeleriyle önceki açıklamaları arasındaki farklılık dikkat çekerken, kamuoyunu etkileyen paylaşımları da yeniden tartışma konusu oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında bazı sanatçıların ifadelerine başvurulmaya devam ediyor.
Soruşturma sürecinde, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Haluk Levent tarafından 2017'de kurulan Ahbap Derneği'ne destek veren ve bağış çağrısı yapan bazı ünlü isimlerin o dönemdeki sosyal medya paylaşımları yeniden paylaşılmaya başlandı. Bu kapsamda Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı.
İşte Ahbap'a destek veren ünlülerin geçmişte yaptığı paylaşımları...
HAYKO CEPKİN: "DİĞER HİÇBİR YERDEN GERÇEĞİ ÖĞRENECEĞİME İNANMIYORUM"
Hayko Cepkin olarak tanınan Hayık Aram Tataryan, bir paylaşımında "@ahbap @haluklevent @OguzhanUgur üzerinde neden yardım yapılıyormuş. Yollanan yardımların hesabını vereceklerine inanıyoruz. Olur da vermezlerse evine gidip yüzlerine karşı da hesap sorabilirim. Gırtlağına bile yapışırım. Ama diğer hiçbir yerden gerçeği öğreneceğime inanmıyorum" ifadelerini kullandığı tespit edildi.
Cepkin'in 2023 yılındaki bir başka paylaşımında ise, "Zor zamanda kısa sürede organize olup yardım için kendilerini öne atan tüm @ahbap gönüllülerine, sözcüleri @haluklevent e, @BabalaTv gönüllülerine sözcüleri @OguzhanUgur kardeşime ve emek veren tüm vicdan sahibi insanlara teşekkürü bir borç bilirim. Çabalarını takdir ediyorum" ifadelerini sosyal medya hesabından yayınladığı belirlendi.
MAHSUN KIRMIZIGÜL: "YARDIMLARI AHBAP'A GÖNDEREBİLİRSİNİZ"
Mahsun Kırmızıgül'ün ise 2023 yılında yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Maddi yardımda bulunma istiyorum diyen binlerce mesaj alıyorum. Bağışta bulunmak istiyorsanız Ahbap derneğinin hesaplarına gönderebilirsiniz" ifadelerini kullandığı görüldü.
Kırmızıgül'ün bir başka sosyal medya paylaşımında ise "AFAD'a, Ahbap ve Haluk Levent'e, Ordu Valisi Tuncay Sonel'e, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata'ya, teşekkürler" ifadelerini kullandığı tespit edildi.
Elçin Sangu'nun sosyal medyada @omredfe isimli hesap üzerinden paylaştığı videoda, "Deprem bölgelerinde Ahbap depolarımız oluşturuldu. Hijyen konusunda yardım etmek isteyenler, birazdan aşağıya yazacağımız mail adresine direkt olarak mesaj atarlarsa eğer, biz bunları olabildiğince depremzedelere ulaştıracağız. Sizden ricamız teyitli, kesin doğru olduğuna emin olduğunuz bilgileri paylaşmanız. Şimdiden yardım eden, edecek olan herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandığı tespit edildi.