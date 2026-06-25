İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasında yeni gözaltılar!

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltındaki şüpheli sayısı 10'a yükselirken, zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından yarın(26 Haziran Cuma) adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.