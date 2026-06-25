İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasında yeni gözaltılar!
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İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltındaki şüpheli sayısı 10'a yükselirken, zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından yarın(26 Haziran Cuma) adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Karaal'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince 2 şüpheli daha yakalandı.
Böylece gözaltındaki şüpheli sayısı 10'a yükselirken, zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.