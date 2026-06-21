İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada yeni gelişme! Gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın hastanedeki tedavisi sürerken, dosyadaki gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.