İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada yeni gelişme! Gözaltı sayısı 12'ye yükseldi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın hastanedeki tedavisi sürerken, dosyadaki gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına yönelik başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece dosyada gözaltına alınan şüpheli sayısı 12'ye yükseldi.
"ARACIN PLAKASI KOPYALANDI" İDDİASI
Fidye amacıyla kaçırıldığı değerlendirilen olayla ilgili yürütülen çalışmalarda olayda kullanılan aracın plakasının kopyalandığı iddiası da soruşturma dosyasına girdi.
Karaal'ın Tuzla'da bir inşaat alanında rehin tutulmasıyla bağlantılı oldukları öne sürülen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine götürüldü.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
NE OLMUŞTU?
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 17 Haziran'da Maltepe'deki evinin çevresinde kimliği belirsiz kişiler tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırılmıştı.
Olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerine talimat verilmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.
Darbedildiği belirtilen Karaal'ın hastanedeki tedavisi sürerken, soruşturma kapsamında daha önce 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Son gözaltılarla birlikte dosyadaki şüpheli sayısı 12'ye yükseldi.