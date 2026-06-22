İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasında çarpıcı detay: "500 kilogram altın" istediler | İfadesi ortaya çıktı: Beni öldürecekler diye korktum

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Maltepe'de 4 gün önce saat 21.30 sıralarında kaçırıldıktan sonra kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal soruşturmasında gözaltına alınan 2'si kadın 12 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sabah saatlerinde Çevik Kuvvet polislerinin eşliğinde 2 ayrı araca bindirilen şüpheliler Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

İFADESİ HASTANEDE ALINDI: BİRKAÇ OTOMOBİL DEĞİŞTİRDİK

Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada Erhan Karaal'ın ifadesi tedavi gördüğü hastanede alındı. Erhan Karaal ifadesinde "Sahile gidecektik. Bu nedenle aşağı indim. Onu beklerken, yanıma yaklaşan kişiler beni zorla bir otomobile bindirdiler. Bu kişileri daha önceden tanımıyorum. Beni otomobile bindirdikten sonra başımı yere eğerek etrafı ve araçta bulunan kişileri görmemi engellediler. Birkaç otomobil değiştirdik. Tam olarak sayısını hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.