İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılma anı ve bulunduğu yer ilk kez A Haber'de

İstanbul'un göbeğinde film sahnelerini aratmayan bir kaçırma olayı yaşandı. İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Maltepe'deki evinin önünden zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı. Emniyet güçlerinin titiz takibi ve 30 farklı adrese düzenlediği eş zamanlı baskınlarla Karaal, Tuzla'daki metruk bir fabrikada elleri bağlı halde kurtarıldı. Kaçırma anına dair şok görüntüler ve Erhan Karaal'ın kurtarıldıktan sonraki ilk anları ilk kez ve sadece A Haber ekranlarında yayınlandı.

İBB YÖNETİCİSİNİN KAÇIRILMA ANI VE BULUNDUĞU YER İLK KEZ VE SADECE A HABER'DE Olayın tüm detaylarını özel görüntülerle aktaran A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, "Görüntülerde Erhan Karaal'ın Maltepe'deki evinden yürüyüş yapmak için çıktığı görülüyor. Henüz 50 metre uzaklaşmışken bir kişi yanına gelip durduruyor. 'Bir konuşmamız lazım' denildiği anda diğer iki kişi de koşarak geliyor ve toplamda 4 kişi Karaal'ı gri bir araca zorla bindirerek oradan uzaklaştırıyorlar." ifadelerini kullandı.