İşte Erhan Karaal'ı kaçıran şahısların yakalanma anları! İlk kez A Haber'de
Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada düğmeye basıldı. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 4 ilde 41 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin saklandıkları adreslere yapılan baskınlarda çok sayıda kişi yakalanırken, operasyonun nefes kesen anları ilk kez ve sadece A Haber ekranlarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, operasyonun tüm detaylarını A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş canlı yayında aktardı.
İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu, Erhan Karaal'ı kaçıran şüphelilere yönelik 4 ilde 41 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Film sahnelerini aratmayan operasyonun detaylarını A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş canlı yayında aktardı.
OPERASYON ANLARI İLK KEZ A HABER'DE
Skandal kaçırma olayının arkasında Ekrem İmamoğlu ve Kültür A.Ş. Müdürü Serdal Taşkın'a ait olduğu iddia edilen 500 kilogramlık altın olduğu öne sürülürken, zanlıların kaçış güzergahı ve yakalanma anları ilk kez A Haber ekranlarında paylaşıldı.
4 İLDE 41 ADRESE ŞAFAK BASKINI
Operasyonun kapsamına ve hazırlık sürecine değinen Mehmet Karataş, "Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube'den gelen bilgilerle konumu belirledi ve operasyon için düğmeye bastı. İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da toplam 41 adrese baskın yapıldı" sözleriyle harekatın büyüklüğüne dikkat çekti. Karataş, "Zanlıların Sakarya'da bungalov evlerde kaldıkları tespit edildi ancak ekipler baskın yapmadan 3 saat önce oradan ayrıldıkları anlaşıldı. İz süren polis, şüphelilerin Kocaeli İzmit'te bir köy evinde saklandığını belirledi" ifadelerini kullandı.
FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN YAKALANMA ANLARI
İzmit'teki operasyon anlarını detaylandıran Karataş, "Gece saat 02:30 sularında yapılan operasyonda, evde 4 kişinin olduğu tespit edildi. Polis 'gir' emriyle harekete geçtiğinde, Mazlum Baran isimli şahıs evin arka camından atlayarak ormanlık alana doğru kaçmaya başladı" sözleriyle o anları aktardı. Kaçışın uzun sürmediğini belirten Karataş, "Ekipler, kaçan şahsı çalıların arasında kıskıvrak yakaladı. Görüntülerde yer alan bu anlar, operasyonun ne kadar profesyonelce yürütüldüğünü bir kez daha kanıtladı" açıklamasında bulundu.
EKREM İMAMOĞLU'NA MI AİT?
Kaçırma olayının nedenine dair çarpıcı iddiaları paylaşan Mehmet Karataş, "Erhan Karaal'ın bizzat verdiği ifadeye göre, kendisini kaçıranlar Ekrem İmamoğlu'na ait olduğunu iddia ettikleri önce 300, sonra 500 kilogramlık altını istediler" dedi. Olayın siyasi ve hukuki boyutuna vurgu yapan Karataş, "Karaal, rüşvet paralarının bu kişiler tarafından bilindiğini ve bazı ihaleler karşılığında verilen bu paraların peşine düştüklerini iddia ediyor. Eğer polis ekipleri zamanında müdahale etmeseydi, Karaal'ın infaz edilmesi işten bile değildi" sözleriyle durumun ciddiyetini dile getirdi.
ZANLILARIN SUÇ DOSYASI KABARIK
Yakalanan şahısların geçmişlerine dair bilgiler veren Karataş, "Yakalanan 17 kişiden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerin neredeyse tamamının suç kaydı bulunuyor. Örneğin Mazlum Baran'ın kasten yaralama ve dolandırıcılıktan, Sedat Aksoy'un ise hırsızlık suçlarından kaydı var" dedi.
Karataş, operasyonun detaylarını şu sözlerle noktaladı: "Bu şahıslar Diyarbakır'dan bu eylem için getirilmiş profesyonel bir ekip. Şu an firari olan tek bir kişi kaldı, Ercan K. isimli şahsın yakalanması da an meselesi."