İşte Erhan Karaal'ı kaçıran şahısların yakalanma anları! İlk kez A Haber'de

Skandal kaçırma olayının arkasında Ekrem İmamoğlu ve Kültür A.Ş. Müdürü Serdal Taşkın'a ait olduğu iddia edilen 500 kilogramlık altın olduğu öne sürülürken, zanlıların kaçış güzergahı ve yakalanma anları ilk kez A Haber ekranlarında paylaşıldı.

4 İLDE 41 ADRESE ŞAFAK BASKINI

Operasyonun kapsamına ve hazırlık sürecine değinen Mehmet Karataş, "Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube'den gelen bilgilerle konumu belirledi ve operasyon için düğmeye bastı. İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da toplam 41 adrese baskın yapıldı" sözleriyle harekatın büyüklüğüne dikkat çekti. Karataş, "Zanlıların Sakarya'da bungalov evlerde kaldıkları tespit edildi ancak ekipler baskın yapmadan 3 saat önce oradan ayrıldıkları anlaşıldı. İz süren polis, şüphelilerin Kocaeli İzmit'te bir köy evinde saklandığını belirledi" ifadelerini kullandı.

FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN YAKALANMA ANLARI

İzmit'teki operasyon anlarını detaylandıran Karataş, "Gece saat 02:30 sularında yapılan operasyonda, evde 4 kişinin olduğu tespit edildi. Polis 'gir' emriyle harekete geçtiğinde, Mazlum Baran isimli şahıs evin arka camından atlayarak ormanlık alana doğru kaçmaya başladı" sözleriyle o anları aktardı. Kaçışın uzun sürmediğini belirten Karataş, "Ekipler, kaçan şahsı çalıların arasında kıskıvrak yakaladı. Görüntülerde yer alan bu anlar, operasyonun ne kadar profesyonelce yürütüldüğünü bir kez daha kanıtladı" açıklamasında bulundu.