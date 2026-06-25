İBB yönetici Karaal'ın kaçırılmasında çarpıcı gelişme: "GPS" detayı ortaya çıktı

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ARACINDA GPS CİHAZI BULUNDU!

Öte yandan incelemeye alınan Erhan Karaal'ın aracında GPS takip cihazı bulundu.

Cihazın araca kim tarafından yerleştirildiği ve ne zamandan beri kullanıldığı henüz belirlenemezken, Gasp Büro Amirliği ekiplerinin olayın tüm yönlerini aydınlatmaya yönelik çalışmaları sürüyor.