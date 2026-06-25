İBB yönetici Karaal'ın kaçırılmasında çarpıcı gelişme: "GPS" detayı ortaya çıktı
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Karaal'ın aracında GPS takip cihazı bulunurken, cihazın araca kim tarafından ve ne zaman yerleştirildiği araştırılıyor.
Maltepe'de 17 Haziran'da evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'a ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan Karaal'ın tedavisi sürerken, olayla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 6 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin bir süre Sakarya'daki bir bungalovda kaldığını belirledi.
Düzenlenen operasyonla Kocaeli'de yakalanan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
ARACINDA GPS CİHAZI BULUNDU!
Öte yandan incelemeye alınan Erhan Karaal'ın aracında GPS takip cihazı bulundu.
Cihazın araca kim tarafından yerleştirildiği ve ne zamandan beri kullanıldığı henüz belirlenemezken, Gasp Büro Amirliği ekiplerinin olayın tüm yönlerini aydınlatmaya yönelik çalışmaları sürüyor.