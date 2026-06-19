İBB Kültür A.Ş yöneticisi Erhan Karaal'ı kim, neden kaçırdı? İBB'nin kilit ismi bulundu: Bize para göndereceksin
İstanbul Maltepe'de evinin önünden zorla kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, emniyet güçlerinin takibiyle Tuzla'da kurtarıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 8'e ulaştı. Yakalananlar arasında eski bir çalışanın yanı sıra, Yerebatan Sarnıcı'nın Bakanlığa devrinin ardından ihale alamayan ve Karaal'a yeni işler vermesi için baskı yapan iki müteahhidin de olduğu öğrenildi. Diğer taraftan, kamuoyunda yankı uyandıran kaçırılma vakasına ait dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
Olay, çarşamba akşamı saat 21.00 sıralarında Feyzullah Mahallesi Sidar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Maltepe'deki evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı. Olayı gören Erhan Karaal'ın eşi Ayşe Toprak Karaal, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek Erhan Karaal'ın bulunması ve onu kaçıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
ERHAN KARAAL BULUNDU! GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında çalışma yaptı.
Araştırmaların ardından Tuzla'da olduğu tespit edilen Karaal, polis ekiplerince bir inşaat alanında bulundu. Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan bugün olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin ardından 1 zanlı daha yakalandı.
Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 8'e yükseldi.
KAÇIRILMADA YENİ DETAYLAR
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan biri daha önce çalıştığı işten çıkarılan kişi, ikisi önceden belediyeyle iş yapan müteahhit olduğu öğrenildi. Özellikle Yerebatan Sarnıcının Kültür Bakanlığına devredilmesinin ardından ihale alamayan iki müteahhittin Erhan Karaal'e yeni ihaleler vermesi için baskı yaptığı belirlendi. Şüphelilerin Karaal'ı kaçırıp eşini aradıkları ve "Sizde para olduğunuzu biliyoruz. Bize para göndereceksiniz" diye tehdit ettikleri ortaya çıktı. Polis tarafından elleri ve ayakları bağlı olarak bulunan Erhan Karaal'ın "Beni zorla kaçırdılar. Kurtulduğuma inanamıyorum" dediği belirtildi. Olayla ilgili gözaltında 8 şüphelinin bulunduğu , kaçırma eylemini gerçekleştirmek için il dışından gelen şüphelilerden 8'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtildi.
"BİZE PARA GÖNDERECEKSİNİZ"
Maltepe'de önceki gün 21.30 sıralarında kaçırıldıktan sonra bu sabah saatlerinde kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Kaçırıldığı gün Silivri'de davası bulunan Erhan Karaal'ın akşam eve geldiğinde eşi ve kızıyla sahile yürüyüşe gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Evin önüne inerek eşinin hazırlanmasını bekleyen Erhan Karaal'ın bu sırada kaçırıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, Karaal'ı kaçırdıktan sonra eşini yurt dışı numarasından arayan bir kişinin "Sizde para olduğunu biliyoruz. Bize para göndereceksiniz" diyerek tehdit ettiği belirlendi.
GÖZALTINDA BULUNANLAR ARASINDA BİR ESKİ ÇALIŞAN VE İKİ MÜTEAHHİT VAR
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından olayın ardından başlatılan soruşturmada İBB davasında tutuksuz olarak yargılanan Erhan Karaal'ın, işten çıkardığı eski çalışan ile bu çalışanla aralarının iyi olduğu öğrenilen iki müteahhitle husumetinin bulunduğu tespit edildi. Özellikle Yerebatan Sarnıcının Kültür Bakanlığına devredilmesinin ardından ihale alamayan iki müteahhittin Erhan Karaal'e yeni ihaleler vermesi için baskı yaptığı belirlendi. Bu gelişme üzerine iki müteahhittin ve eski çalışanın da bu gözaltına alındığı öğrenildi.