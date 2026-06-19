İBB Kültür A.Ş yöneticisi Erhan Karaal'ı kim, neden kaçırdı? İBB'nin kilit ismi bulundu: Bize para göndereceksin

4 FARKLI ADRESE GÖTÜREREK SAKLAMIŞLAR

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin ilk ifadelerinde olayla bir ilgililerinin olmadığını söylediği belirtilirken, polis diğer yandan kaçıran kişileri takibe aldığı öğrenildi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin olay yerine iki otomobille geldikleri, kaçırma olayının ardından Erhan Karaal'ı diğer otomobile geçirdikleri belirlendi. Şüphelilerin ara sokakları takip ederek D-100 Karayoluna ktıkları ardından Erhan Karaal'ı 4 farklı adrese götürerek sakladıkları belirlendi.

BASKIN YAPILAN 20'NCİ ADRESTE KURTARILDI

Polisin yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsünü kullanarak şüphelileri yakalamak için çalışma yaptı. Şüphelileri yakalamak için Kocaeli ve Yalova ve İstanbul'da tespit edilen 19 adrese baskın yapıldı. Ancak buralarda bulunamayan Erhan Karaal'ın Tuzla'da boş bir depoda tutulduğu belirlendi. Başında silahlı bir kişi beklediği tespit edilen Erhan Karaal'ı kurtarmak için çok dikkatli bir operasyon yapıldı. Gasp Büro Amirliği ve Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları ani baskında elleri ayakları bağlı bir şekilde yerde oturtulan Erhan Karal'ı kurtarılırken, yanında bekleyen silahı şüphelide kıskıvrak yakalandı.