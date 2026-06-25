Sanat maskeli ihanet tiyatrosu! Barış Atay Ve Bülent Emrah Parlak’tan milli değerlere alçak saldırı: rezaletin adı ‘sabotaj’!
Mizah ve sanat kılıfı altında toplumsal sinir uçlarıyla oynayan, milli ve manevi değerleri açıkça hedef alan kirli bir provokasyona imza atıldı. Eski TİP Milletvekili Barış Atay ve oyuncu Bülent Emrah Parlak, Tunceli Munzur Üniversitesi’nde sahneledikleri "Sabotaj" isimli sözde gösteriyle nefret kustu. Devletin zirvesinden gazi Meclis’e, kutsal değerlerden milli basına kadar her noktaya dil uzatan ikilinin bu skandal şovu, kamuoyunda büyük bir infiale neden oldu. Sanat adı altında sergilenen bu hadsizliğe Karaman Valiliği "dur" diyerek geçit vermedi.
Eski TİP Milletvekili Barış Atay ile oyuncu Bülent Emrah Parlak'ın Tunceli'de mizah ve sanat adı altında sahnelediği "Sabotaj" adlı skandal gösteri tepkilerin odağı oldu. Devlet büyüklerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Rabia işaretinden yerli ve milli basına kadar birçok konuya yönelik haddi aşan ifadeler tepki çekti.
ÜNİVERSİTE ÇATISI ALTINDA NEFRET ŞOVU!
Tunceli Munzur Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, sanatla uzaktan yakından alakası olmayan, tamamen ideolojik saplantılarla örülü bir provokasyona sahne oldu. Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak, "Sabotaj" adını verdikleri gösteride mizah sınırlarını yerle bir ederek açık bir nefret söylemine soyundu. Ülkenin ortak değerlerini ve siyasi sembollerini alaycı bir dille hedef tahtasına koyan ikili, sergiledikleri hadsiz üslup ve skandal ifadelerle bardağı taşırdı.
DEVLETİN ZİRVESİNE VE MİLLİ İRADEYE ALÇAKÇA SALDIRI!
Gösteri boyunca seviyeyi adeta yerin altına indiren ikili, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi hedef almaktan geri durmadı. Devlet büyüklerine yönelik yaşları üzerinden alçakça imalarda bulunan ikilinin bu tutumu, izleyenlerin büyük tepkisini çekti. Siyasi figürlere yönelik nefret dilini "sanat" olarak pazarlamaya çalışan ikili, "Sabotaj" ismiyle müsemma bir şekilde toplumsal barışı sabote etmeye çalıştı.
KUTSAL RABİA İŞARETİNE KİNLERİNİ KUSTULAR!
Başkan Erdoğan tarafından her fırsatta dile getirilen ve "Tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak" ilkelerini temsil eden Rabia işareti, gösterinin en karanlık bölümlerinden biri oldu. Yüzleri bile kızarmadan bu milli sembolü hedef alan Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak, "Gördüğünüz gibi 4 kötülüktür, 4 zulümdür, 4 derttir, 4 beladır!" ifadelerini kullanarak skandal bir saldırıya imza attılar.