Sanat maskeli ihanet tiyatrosu! Barış Atay Ve Bülent Emrah Parlak’tan milli değerlere alçak saldırı: rezaletin adı ‘sabotaj’!

Eski TİP Milletvekili Barış Atay ile oyuncu Bülent Emrah Parlak'ın Tunceli'de mizah ve sanat adı altında sahnelediği "Sabotaj" adlı skandal gösteri tepkilerin odağı oldu. Devlet büyüklerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Rabia işaretinden yerli ve milli basına kadar birçok konuya yönelik haddi aşan ifadeler tepki çekti.

ÜNİVERSİTE ÇATISI ALTINDA NEFRET ŞOVU!

Tunceli Munzur Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, sanatla uzaktan yakından alakası olmayan, tamamen ideolojik saplantılarla örülü bir provokasyona sahne oldu. Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak, "Sabotaj" adını verdikleri gösteride mizah sınırlarını yerle bir ederek açık bir nefret söylemine soyundu. Ülkenin ortak değerlerini ve siyasi sembollerini alaycı bir dille hedef tahtasına koyan ikili, sergiledikleri hadsiz üslup ve skandal ifadelerle bardağı taşırdı.