Erhan Karaal'ı kaçıran tetikçinin ifadesi A Haber'de: "Para gelmezse infaz edecektim!"

İstanbul'u sarsan İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılma olayında sır perdesi tamamen aralandı! Gözaltı sayısının 10'a yükseldiği soruşturmada, Karaal'ı infaz etmesi için başında bekletilen tetikçi İsmail Aykurt'un ifadesine A Haber ulaştı. İptal edilen ihale, geri istenen rüşvet ve "para gelmezse infaz et" emriyle film sahnelerini aratmayan planın tüm detayları, olayın perde arkasındaki en sıcak gelişmelerle birlikte sadece bu haberde.

RÜŞVET KRİZİ KAÇIRMA PLANINA MI DÖNÜŞTÜ?

Soruşturmanın en sıcak detaylarını aktaran A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, zanlıların itiraflarıyla olayın arkasındaki kirli rüşvet ağının deşifre olduğunu belirtti. Karataş, "Bu olayın temelinde daha önce yapılan bir ihale var. İddiaya göre bu ihale için bir rüşvet verilmiş ancak daha sonra ihale iptal edilmiş. Şüpheliler verdikleri rüşveti geri isteyince ve alamayınca, olaydan sorumlu tuttukları Erhan Karaal'ı hedef alıyorlar. Kısacası, bu kaçırma olayı İBB'deki bir ihale ve rüşvet pazarlığının kanlı bir hesaplaşmaya dönüşme girişimidir." ifadelerini kullandı.