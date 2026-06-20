Erhan Karaal'ı kaçıran tetikçinin ifadesi A Haber'de: "Para gelmezse infaz edecektim!"
İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada kritik bir eşiğe gelindi. Gözaltı sayısının 10'a yükseldiği dosyada, Karaal'ın başında bekletildiği öne sürülen tetikçi İsmail Aykurt'un ifadesine A Haber ulaştı. İptal edilen ihale, geri istenen rüşvet ve "para gelmezse infaz et" talimatına ilişkin çarpıcı detaylar soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte.
İstanbul'u sarsan İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılma olayında sır perdesi tamamen aralandı! Gözaltı sayısının 10'a yükseldiği soruşturmada, Karaal'ı infaz etmesi için başında bekletilen tetikçi İsmail Aykurt'un ifadesine A Haber ulaştı. İptal edilen ihale, geri istenen rüşvet ve "para gelmezse infaz et" emriyle film sahnelerini aratmayan planın tüm detayları, olayın perde arkasındaki en sıcak gelişmelerle birlikte sadece bu haberde.
RÜŞVET KRİZİ KAÇIRMA PLANINA MI DÖNÜŞTÜ?
Soruşturmanın en sıcak detaylarını aktaran A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, zanlıların itiraflarıyla olayın arkasındaki kirli rüşvet ağının deşifre olduğunu belirtti. Karataş, "Bu olayın temelinde daha önce yapılan bir ihale var. İddiaya göre bu ihale için bir rüşvet verilmiş ancak daha sonra ihale iptal edilmiş. Şüpheliler verdikleri rüşveti geri isteyince ve alamayınca, olaydan sorumlu tuttukları Erhan Karaal'ı hedef alıyorlar. Kısacası, bu kaçırma olayı İBB'deki bir ihale ve rüşvet pazarlığının kanlı bir hesaplaşmaya dönüşme girişimidir." ifadelerini kullandı.
Karataş, Yerebatan Sarnıcı'nın temizliğiyle ilgili bir firmanın da adının geçtiği bu iddiaların, olayın sadece bir adam kaçırma değil, çok daha derin bir yolsuzluk soruşturması olduğunu gözler önüne serdiğini vurguladı.
İŞTE "PARA GELMEZSE İNFAZ ET" TALİMATINI ALAN KRİTİK İSİM
Mehmet Karataş, operasyonun kilit ismi olarak yakalanan ve Karaal'ın başında infaz için bekletilen İsmail Aykurt'la ilgili şok edici bilgiler paylaştı. Karataş, "Bu şahıs, İsmail Aykurt, Balıkesir'den bu iş için özel olarak getiriliyor. Çok sayıda uyuşturucu kullanmaktan sabıka kaydı var ve normal bir psikolojiye sahip değil. İşte bu kritik ismin eline, şarjörü dolu ve mermisi namluya sürülmüş bir silah veriliyor." sözleriyle olayın vahametini ortaya koydu.
Karataş, zanlıların Aykurt'a verdiği korkunç talimatı ise, "Eğer bizden haber alamazsan veya istediğimiz para gelmezse, infazı gerçekleştir talimatı veriyorlar. Eğer polis o sabah operasyonu yapmamış olsaydı, belki de saatler sonra çok geç olacaktı. İstanbul Polisi, tecrübesiyle bu infazı önlemiştir." şeklinde aktardı.
ORGANİZE SUÇ AĞI ÇÖZÜLÜYOR: YENİ GÖZALTILAR YOLDA MI?
Soruşturmanın hız kesmeden devam ettiğini belirten Mehmet Karataş, gözaltı sayısının 10'a yükseldiğini duyurdu. Karataş, son gelişmeyi, "Son olarak gözaltına alınan iki kişinin, şüphelilerin adres değişikliği için kullandıkları araçların şoförleri olduğu öğrenildi. Bu da bize gösteriyor ki, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bu organize suç ağını ilmek ilmek çözüyor. Operasyonun dallanıp budaklanarak devam etmesi bekleniyor." ifadeleriyle paylaştı. Gözaltındaki 10 şüphelinin ifadeleriyle, İBB'deki ihale ve rüşvet ağının daha da derinleşeceği tahmin ediliyor.