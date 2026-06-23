İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırılması davasında 6 kişi tutuklandı





"Arkamdan da birkaç kişi geldi. Bu kişiler bana polis olduklarını ve beni Vatan Emniyete götüreceklerini söyleyerek zorla araç içerisine soktular. Ben o an hangi araca bindiğimi göremedim. Araç içerisinde kafamı bacaklarımın arasına kadar bastırdılar. Beni bir süre götürdükten sonra aracın yanına sıfıra sıfır bir araç yanaştırıp, beni o araca taşıdılar. Beni bir süre bu araçta gezdirdiler."



Karaal, bir süre gezdirdikten sonra yine bir aracı yanaştırarak kendisini o araca taşıdıklarını ve bu şekilde birçok araç değiştirttiklerini belirterek, "Ben bütün araçlarda kafam bacaklarımın arasında olduğu için yüzlerini göremedim ve beni hiç konuşturmuyorlardı." ifadesini kullandı.



Kendisini sarnıç gibi yere götürdüklerini söyleyen Karaal, burada üzerinden gözlüğünün, cüzdanının ve telefonun alındığını kaydetti.



Karaal, 7-8 kişinin olduğunu, sopalarla dövülerek kendisinden 300 kilogram altın talep edildiğini ifade ederek, öyle bir paranın kendisinde olmadığını söylediğinde ise işkence edildiğini anlattı.



Çocukları için biriktirdiği 2-3 milyon parasının olduğunu ve onu vermeyi teklif ettiğini söyleyen Karaal, "'O para mı, biz sana 2 milyon verelim.' diyerek dövmeye devam ettiler. Orada kendi aralarında 'Bilgisayar getirtelim ve parayı hesabımıza atsın.' dediler ancak sonradan bilgisayar getirmediler." ifadesini kullandı.