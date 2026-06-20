Erhan Karaal'ın kaçırılma nedeni rüşvet iadesi mi? Sandalyeye bağlayıp işkence ettiler
İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet çarkı bu kez film sahnelerini aratmayan bir kaçırma olayıyla gündeme geldi. "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının sanıklarından Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Polisin nefes kesen operasyonuyla kurtarılan Karaal'ın kaçırılma nedeninin, bir şirketin verdiği rüşvetin iadesini istemesi nedeniyle yaşandığı öne sürüldü.
"İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında tutuksuz yargılanan İBB'ye bağlı Kültür A.Ş.nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2'si müteahhit, 1'i eski Kültür A.Ş. çalışanı 8 kişi gözaltına alındı.
Karaal'ın kaçırılma nedeninin bir süre önce Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen İBB'nin işlettiği Yerebatan Sarnıcı'nın temizlik işleri ihalesini alan şirketin verdiği rüşvetin iadesi istemesiyle yaşandığı öne sürüldü.
Sabah'ın haberine göre kaçırıldığında darp edilen, bileklerinde sandalyeye bağlanan Karaal'ın uzun süre susuz bırakılması nedeniyle böbreklerinde hasar oluştuğu, hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
20 ADRESE OPERASYON
"İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında tutuksuz yargılanan İBB'ye bağlı Kültür A.Ş.nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, İstanbul'un Maltepe ilçesindeki evinin önünden bir araçla kaçırıldı.
İBB'de yandaş şirketlere peşkeş çekilen reklam ihaleleriyle, 6.2 milyar liralık kamu zararı oluşturan Kültür A.Ş.'nin o dönemki Mali İşler Müdürü Erhan Karaal, İBB iddianamesinde örgüt üyesi olarak yargılanırken, savunma yapmasına 1 ay kala kaçırılması gözleri İBB'deki ihale dosyalarına çevirmişti.