Erhan Karaal'ın kaçırılma nedeni rüşvet iadesi mi? Sandalyeye bağlayıp işkence ettiler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Ekipleri, güvenlik kamerası incelemelerinden yola çıkarak şüphelilerin Karaal'ı götürmüş olabileceği İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da 19 ayrı adresi tespit ederek gece boyu operasyon düzenledi. Son olarak Tuzla'daki bir adrese yönelik filmleri aratmayan kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

Karaal'ın kaçırılması olayına karışan depodaki 5 kişi ile birlikte 8 kişi gözaltına alındı. Olay günü İBB'ye yönelik dava duruşması için Silivri'de bulunduğu öğrenilen Karaal'ın, akşam saatlerinde ailesiyle sahilde yürüyüş yapmayı planladığı, aracının yanında eşini beklerken daha önce bölgede keşif yaptığı tespit edilen sürücünün de aralarında bulunduğu 4 kişi tarafından kaçırıldığı anlaşıldı. Şüphelilerin Karaal'ın eşini arayıp 'Sizde para vardır, bize para gönderin' diyerek fidye istedikleri öğrenildi.

YEREBATAN DETAYI

Karaal'ın arkadaşı ifadesinde; Karaal'ın üstündeki yöneticilerin davalar nedeniyle tutuklanmasının ardından yetki sahibi olduğunu anlattı. Yerebatan Sarnıcı'nın devredilmesinin ardından ihale yoluyla çalıştıkları müteahhitlerin "Biz bu ihaleler için para ödedik" diyerek sorun çıkardıklarını anlattı. Bunun üzerine 2 müteahhit ve eski Kültür A.Ş. çalışanı gözaltına aldı.

'BENİ ZORLA ALIKOYDULAR'

Şüphelilerin Karaal'ı kaçırdıktan sonra gece boyunca sık sık araç ve araç plakası, ayrıca 4 kez de adres değişikliği yaparak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi.