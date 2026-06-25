Erhan Karaal üzerinden emniyeti hedef alan paylaşıma gözaltı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına yönelik emniyet teşkilatını hedef alan paylaşım yapan şahıs hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlatıldı. Şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.