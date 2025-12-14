Sözcü'nün "Ben Yeşil" iddiasına ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Türkiye'deki birçok faili meçhul olay ve cinayetin arkasındaki isim olan "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım olduğunu söyleyen bir kişinin gazeteyi aradığını ve kendisiyle telefonla görüştüğünü söyledi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün kaleme aldığı köşe yazısı (Sözcü)

"BEN YEŞİL" DEDİ

Öztürk yazısında "9 Aralık 2025 tarihinde saat 13.30 civarında gazetemizin santralinden beni arayan kişiyle, uygun olmadığım için konuşamamıştım. Yarım saat sonra yeniden aradı. 'Ben Yeşil' dedi. Tabii ki bu kod isimle bilinen 'Yeşil' Bingöl'ün Solhan ilçesi nüfusuna kayıtlı, Güneydoğu'da her olayın içinde olduğu yazılan, söylenen Mahmut Yıldırım'dı.Ama gerçekten arayan Mahmut Yıldırım mı, yoksa onun adını kullanan başkası mıydı bilemem. Ben, onun gerçekten 'Yeşil' olduğunu anlamak için geçmişte yazdığım bazı haberlerle ilgili sorular yönelttim" diye yazdı.