Sözcü'nün "Ben Yeşil" iddiasına ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.12.2025 15:39 Güncelleme: 14.12.2025 16:05
Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yoğun çabaların sürdüğü günlerde, Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, köşe yazısında “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım tarafından arandığını öne sürdü. Öztürk, yazısında söz konusu kişiyle yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Ancak bu iddianın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Öztürk’ü arayan şahsın açık cezaevinden arama yapan C.A. isimli hükümlü olduğu tespit edildiği bildirildi.

Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Türkiye'deki birçok faili meçhul olay ve cinayetin arkasındaki isim olan "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım olduğunu söyleyen bir kişinin gazeteyi aradığını ve kendisiyle telefonla görüştüğünü söyledi.

"BEN YEŞİL" DEDİ

Öztürk yazısında "9 Aralık 2025 tarihinde saat 13.30 civarında gazetemizin santralinden beni arayan kişiyle, uygun olmadığım için konuşamamıştım. Yarım saat sonra yeniden aradı. 'Ben Yeşil' dedi. Tabii ki bu kod isimle bilinen 'Yeşil' Bingöl'ün Solhan ilçesi nüfusuna kayıtlı, Güneydoğu'da her olayın içinde olduğu yazılan, söylenen Mahmut Yıldırım'dı.Ama gerçekten arayan Mahmut Yıldırım mı, yoksa onun adını kullanan başkası mıydı bilemem. Ben, onun gerçekten 'Yeşil' olduğunu anlamak için geçmişte yazdığım bazı haberlerle ilgili sorular yönelttim" diye yazdı.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanlığı, gazeteci Saygı Öztürk'ün Sözcü gazetesinde kaleme aldığı "Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi" başlıklı yazısına dair açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"11 Aralık 2025 tarihinde "Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi" başlıklı bir medya haberi yayınlanmıştır. Şahsın söz konusu gazeteyi santral numarasından 9 Aralık 2025 günü 3 kez aradığı belirlenmiştir. İlk arama 1 dakika 59 saniye sürmüştür 2. arama 15 dakika sürmüştür. 3. arama ise 13 dakika 34 saniye sürmüştür. Kişinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda aramanın bir açık cezaevinden yapıldığı; aramayı yapanın ise C. A. adlı hükümlü olduğu tespit edilmiştir. Şahsın, "Adam öldürme, kasten yaralama ve mala zara vermekten" suç kaydı bulunmaktadır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur"

