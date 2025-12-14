Sözcü'nün "Ben Yeşil" iddiasına ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama
Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yoğun çabaların sürdüğü günlerde, Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, köşe yazısında “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım tarafından arandığını öne sürdü. Öztürk, yazısında söz konusu kişiyle yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Ancak bu iddianın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Öztürk’ü arayan şahsın açık cezaevinden arama yapan C.A. isimli hükümlü olduğu tespit edildiği bildirildi.
Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Türkiye'deki birçok faili meçhul olay ve cinayetin arkasındaki isim olan "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım olduğunu söyleyen bir kişinin gazeteyi aradığını ve kendisiyle telefonla görüştüğünü söyledi.
"BEN YEŞİL" DEDİ
Öztürk yazısında "9 Aralık 2025 tarihinde saat 13.30 civarında gazetemizin santralinden beni arayan kişiyle, uygun olmadığım için konuşamamıştım. Yarım saat sonra yeniden aradı. 'Ben Yeşil' dedi. Tabii ki bu kod isimle bilinen 'Yeşil' Bingöl'ün Solhan ilçesi nüfusuna kayıtlı, Güneydoğu'da her olayın içinde olduğu yazılan, söylenen Mahmut Yıldırım'dı.Ama gerçekten arayan Mahmut Yıldırım mı, yoksa onun adını kullanan başkası mıydı bilemem. Ben, onun gerçekten 'Yeşil' olduğunu anlamak için geçmişte yazdığım bazı haberlerle ilgili sorular yönelttim" diye yazdı.
İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ
İçişleri Bakanlığı, gazeteci Saygı Öztürk'ün Sözcü gazetesinde kaleme aldığı "Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi" başlıklı yazısına dair açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"11 Aralık 2025 tarihinde "Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi" başlıklı bir medya haberi yayınlanmıştır. Şahsın söz konusu gazeteyi santral numarasından 9 Aralık 2025 günü 3 kez aradığı belirlenmiştir. İlk arama 1 dakika 59 saniye sürmüştür 2. arama 15 dakika sürmüştür. 3. arama ise 13 dakika 34 saniye sürmüştür. Kişinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda aramanın bir açık cezaevinden yapıldığı; aramayı yapanın ise C. A. adlı hükümlü olduğu tespit edilmiştir. Şahsın, "Adam öldürme, kasten yaralama ve mala zara vermekten" suç kaydı bulunmaktadır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Vitamin D ve kalsiyumu birlikte alırsanız kemiklerinizde ne olur?
- Zemheri ayı nedir, kaç gün sürer? İşte 2025-2026 Zemheri başlangıç ve bitiş tarihi
- Türkiye’nin en nadir bebek isimleri: Sadece bir kişide var! İşte TÜİK'in o listesi
- İŞKUR İspanya ağır vasıta şoför başvuru ekranı açıldı mı? Kimler başvurabilecek?
- Google 67 akımı nedir, ekran neden sallanıyor? 6-7 akımı ne anlama geliyor?
- Memur maaşları ocakta ne kadar olacak? Zamlı tablo ortaya çıktı: Polis, doktor...
- Kar, yağmur, sis… Meteoroloji yeni haftayı açıkladı: Hangi iller risk altında?
- ÖGG 94. Yenileme sınavı bugün saat kaçta? Özel Güvenlik sınav kaç soru, kaç dakika?
- 15 dakika yeter! Kışın çamaşırları anında kurutan o yöntem: Tek bir malzeme
- Ocak temizliğine son veren ipucu! Tencereye attığınızda taşma duracak
- Osimhen Afrika Kupası’na gidecek mi? Süper Lig’den Afrika Kupası’na kimler katılacak?
- iOS 26.2 yayımlandı! O özellik çok işinize yarayacak: İşte tüm yenilikler