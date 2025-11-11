Yaşam

Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Deren ve Derin Talu kardeşler adliyede ifade verdi

İstanbul'da geçtiğimiz günler (8 Ekim) şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında ifadeleri alınan 19 kişiden 8'inin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan testi pozitif çıkmıştı. Uyuşturucu testleri pozitif çıkan Deren ve Derin Talu kardeşler savcılığa ifade vermek için İstanbul Adliyesi'ne geldi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
ABONE OL
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Deren ve Derin Talu kardeşler adliyede ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, şarkıcı, fenomen ve oyuncuların da aralarında bulunduğu 19 kişi, haklarında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan ifadeleri alınmak üzere 8 Ekim'de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

(Foto: DHA) (Foto: DHA)

İfade işleminin ardından gerekli tahlillerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örneği alındı. Yapılan testlerde 19 kişiden 8'inin testinin pozitif olduğu öğrenildi.

(Foto: DHA) (Foto: DHA)

Uyuşturucu testleri pozitif çıkan Deren ve Derin Talu, savcılığa ifade vermek için dün akşam saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne geldi.

(Foto: DHA) (Foto: DHA)

7 ünlü isme takipsizlik kararı!7 ünlü isme takipsizlik kararı! 7 ÜNLÜ İSME TAKİPSİZLİK KARARI!
Madde kullanan ünlüler 6 ayda bir test verecekMadde kullanan ünlüler 6 ayda bir test verecek MADDE KULLANAN ÜNLÜLER 6 AYDA BİR TEST VERECEK
Ünlülerde uyuşturucu tespit edildiÜnlülerde uyuşturucu tespit edildi ÜNLÜLERDE UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN