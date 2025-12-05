06 Aralık 2025, Cumartesi
Giriş: 05.12.2025 12:32 Güncelleme: 06.12.2025 22:27
Spikerlere uyuşturucu operasyonu! Serbest bırakıldılar

İstanbul’da jandarma ekipleri ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Soruşturma kapsamında, spikerler Meltem Acet, Ela Rümeysa Cebeci ve Hande Sarıoğlu, adliyedeki ifadelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edildi. Cebeci ve Acet İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

İstanbul'da jandarma ekipleri ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Spiker Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan başka isimlerin de olduğu öğrenildi.

Ahaber.com.tr gelişmeleri anbean aktardı.

CANLI ANLATIM
12:11 06 Aralık 2025

SERBEST BIRAKILDILAR

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ünlü spikerler Ela Rumeysa Cebeci ve Meltem Acet, Jandarma'daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

10:26 06 Aralık 2025

İFADE SONRASI AÇIKLAMA

"ŞAHSIMA YAPILAN HERHANGİ BİR SUÇLAMA YOK"

Hande Sarıoğlu, ifade sonrası sosyal medya hesabında yeni bir açıklamada bulundu:

"Ailem, arkadaşlarım, sosyal medyada beni takip eden dostlarım... Bildiğiniz gibi bugün bir soruşturmadan dolayı gözaltına alındığımla ilgili asılsız haberler çıktı. Herkesin içi rahat olsun arkadaşlar.

Gözaltına alınmadım, sabah saatlerinde tarafıma yapılan çağrı üzerine Ankara'dan İstanbul'a geldim ve ilgili soruşturma makamlarınca da yalnızca bilgime başvuruldu. Dediğim gibi benlik bir şey yok, şahsıma yapılan herhangi bir suçlama da yok. Avukatlarım – aynı zamanda kuzenim – canlarım Emre, İlknur Güleç ve abim Mustafa Sarıoğlu, ailecek birlikteyiz"

 

08:48 06 Aralık 2025

ADLİ TIP'A SEVK EDİLDİLER

3 KİŞİ ADLİ TIP KURUMUNA SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında spikerler Meltem Acet, Ela Rümeysa Cebeci ve Hande Sarıoğlu, adliyedeki ifadelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna (ATK) sevk edildi.

Şüphelilerin, ATK'deki işlemlerinin ardından serbest bırakılacağı öğrenildi.

22:16 05 Aralık 2025

"İFADE VERMEK İÇİN İSTANBUL'A GİDİYORUM"

Hande Sarıoğlu bir sonraki paylaşımında ise  "Ankara'dan yola çıktım, ifade vermek için İstanbul'a gidiyorum. Yaygara koparmayın boşuna, bizi bilen bilir, bilmeyen kendi gibi bilir."  ifadelerine yer verdi. 

 

16:50 05 Aralık 2025

HANDE SARIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili ilk açıklama ise sosyal medya üzerinden Hande Sarıoğlu'ndan geldi. Sarıoğlu, "Benimle ilgisi olmayan bir konuda adım geçmiş. Ankara'dan İstanbul'a geliyorum, ifademi vereceğim" dedi.

 

 

16:40 05 Aralık 2025

İLK GÖRÜNTÜ GELDİ

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Ela Rümeysa Cebeci ve Meltem Acet, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. İki ünlü isim, burada yapılan sağlık kontrollerinin ardından İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

 

12:34 05 Aralık 2025

KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

 Ankara'da gözaltına alınan Hande Sarıoğlu İstanbul’a getiriliyor.

 

12:30 05 Aralık 2025

SPİKERLERE OPERASYON!

İstanbul’da jandarma ekipleri ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Spiker Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan başka isimlerin de olduğu öğrenildi.


Hande Sarıoğlu

(Foto: Hande Sarıoğlu)

Ela Rümaysa Cebeci

(Foto: Ela Rümaysa Cebeci)

Meltem Acet

(Foto: Meltem Acet)

 

12:15 05 Aralık 2025

HANGİ ÜNLÜLER GÖZALTINA ALINMIŞTI?

8 Ekim'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan aralarında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat ve Metin Akdülger'in de bulunduğu ünlü isimlere yönelik soruşturma başlatılmıştı.

TESTİ POZİTİF ÇIKAN İSİMLER

Dilan Polat, Derin ve Deren Talu, Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ile Kaan Yıldırım’ın test sonuçlarında uyuşturucu izlerine rastlanmıştı. 

TAKİPSİZLİK KARARI

 Adli Tıp Kurumu’nca uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi için kan ve saç örnekleri alınan, daha sonra yapılan analizler sonucu test sonuçları "negatif" çıkan Hadise Açıkgöz, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ceren Moray ve Duygu Özaslan hakkında "takipsizlik kararı" verildi. 

İrem Derici, Ziynet Sali, Feyza Altun, Engin Polat’ın örneklerinde "tıbbi ilaç etken maddesi" pozitif raporlandığı için bu isimler listede yer almadı.

 

 

