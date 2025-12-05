Spikerlere uyuşturucu operasyonu! Serbest bırakıldılar

10:26 06 Aralık 2025

"ŞAHSIMA YAPILAN HERHANGİ BİR SUÇLAMA YOK"

Hande Sarıoğlu, ifade sonrası sosyal medya hesabında yeni bir açıklamada bulundu:

"Ailem, arkadaşlarım, sosyal medyada beni takip eden dostlarım... Bildiğiniz gibi bugün bir soruşturmadan dolayı gözaltına alındığımla ilgili asılsız haberler çıktı. Herkesin içi rahat olsun arkadaşlar.

Gözaltına alınmadım, sabah saatlerinde tarafıma yapılan çağrı üzerine Ankara'dan İstanbul'a geldim ve ilgili soruşturma makamlarınca da yalnızca bilgime başvuruldu. Dediğim gibi benlik bir şey yok, şahsıma yapılan herhangi bir suçlama da yok. Avukatlarım – aynı zamanda kuzenim – canlarım Emre, İlknur Güleç ve abim Mustafa Sarıoğlu, ailecek birlikteyiz"