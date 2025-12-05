CANLI YAYIN | Başkan Erdoğan’dan İstanbul’da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Pullman Hotel'de düzenlenecek Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Aziz İstanbullular, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığımızın değerli yöneticileri, belediye meclis üyelerimiz, hanımefendiler, beyefendiler sizleri hürmetle selamlıyor, sizlerle olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. İdeal ve adil bir toplumsal hayat ancak kadınların hak sahibi olmalarıyla mümkün. Kadının güçlü olduğu yerde gelişme olur, ilerleme olur, inşa olur.

