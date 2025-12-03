AK Parti’den Başkan Erdoğan’ı hedef alan Özgür Özel’e belgeli cevap!

03 Aralık 2025, Çarşamba
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'Deden neredeydi' şeklindeki skandal sözlerine, Milli Savunma Bakanlığı arşivinde yer alan belgeyle cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'Senin deden neredeydi' şeklinde skandal sözler kullandı.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Özel'e belgeyle cevap verdi.

İbiş, Milli Savunma Bakanlığı arşivinde yer alan belgeyi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Cumhurbaşkanımıza, dedesinin bir asır önce nerede olduğunu sormuşsun? İşte cevabı; Rabbim; bin yıldır vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğrunda bir gül bahçesine girercesine kara toprağın bağrına giren tüm şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin" dedi.

