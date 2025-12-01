Özgür Özel’in listesi firesiz geçti! İşte CHP’nin yeni Parti Meclisi... İmamoğlu’nun danışmanı da listede
CHP'nin 39'uncu olağan kurultayının son gününde Parti Meclisi seçimleri yapıldı. Özgür Özel 12 ismin üstünü çizdi. 48 kişi yerini korurken 32 yeni isim Parti Meclisi'ne girdi. Bu isimler kimler? Parti Meclisi'nde sürpriz var mı? İşte ayrıntılar...
CHP'nin 39'uncu olağan kurultayının son gününde 80 kişilik Parti Meclisi için delegeler sandık başına gitti.
145 isim Parti Meclisi, 31 isim de Yüksek Disiplin Kurulu için adaylık başvurusunda bulundu.
23 MYK üyesinin tamamı Genel Başkan Özgür Özel'in anahtar listesinde yer aldı.
İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANI DA LİSTEDE
Mevcut Parti Meclisi'nde 48 kişi yerini korudu. 32 yeni isim Parti Meclisi'ne girdi.
O isimler arasında Demokrat Parti'den geçen Salih Uzun, DEVA Partisi'nden katılan Evrim Rızvanoğlu, Gelecek Partisi'nden geçen Kerim Rota ve Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Serkan Özcan yer aldı.
PM'YE YENİ GİRENLER
Ayrıca daha önce partide Genel Sekreterlik yapan Bihlun Tamaylıgil, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde muhalif çıkışları ile bilinen eski Milletvekili İlhan Cihaner, Mansur Yavaş'ın eski Basın Danışmanı Volkan Gültekin ile Kemal Derviş'in eski Özel Kalem Müdürü Oya Ünlü Kızıl da listeye girdi.
Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan Baki Aydöner de yeniden listede yer aldı. Arif Sağ'ın oğlu Tolga Sağ da listede.
BERKAY GEZGİN ÇİZİK YEDİ
Mevcut Parti Meclisi'nden 12 isim ise çizik yedi. "Her şey çok güzel olacak" sloganı ile tanınan Berkay Gezgin PM dışı kaldı.
Son dönemde parti yönetimine yönelik eleştirileri ile gündeme gelen Ali Haydar Fırat da Parti Meclisi'nde yok.
Semra Dinçer, Baran Bozoğlu ve Hikmet Yalım Halıcı da yerini koruyamadı.
ÖZEL'İN LİSTESİ FİRE VERMEDİ
Ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in anahtar listesi fire vermedi. Aday gösterilen tüm isimler delegeden onay aldı.
En çok oyu 1022 ile Polat Şaroğlu aldı. Şaroğlu'nu 1007 oy ile ekonomist Ozan Bingöl, 1006 oy ile İstanbul Milletvekili Ali Gökçek takip etti. Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer de 1002 oy aldı. En düşuk oyu alan isim ise 656 ile Aylin Nazlıaka oldu.
Özgür Özel'in anahtar listesine giremeyen gazeteci Şaban Sevinç ise 143 oyda kaldı.
ÖZEL'E "ŞAİBELİ CEO" BENZETMESİ
Öte yandan kurultay kapsamında Özgür Özel'in son 2 yılda 4. kez genel başkan seçilmesine de parti içi muhalefetten ağır eleştiriler yükseldi. Muhalif kanadın etkili isimlerinden Berhan Şimşek, "Şaibeli CEO bir kez daha görevine atandı. Oy veren 1333 delege yarınlarda aynaya nasıl bakacaklar?" sözleriyle gündem oldu.
Parti Meclisi seçimlerinde PM'ye girmeyi başaran isimler ve aldıkları oy ise şöyle:
"Polat Şaroğlu bin 22, Ozan Bingöl bin 7, Ali Gökçek bin 6, Gamze Taşcier bin 2, Deniz Yavuzyilmaz bin 2, Yankı Bağcıoğlu bin, Namık Tan 999, Baran Seyhan 998, Mahir Yüksel 995, Canan Taşer 992, Deniz Yücel 992, Mehmet Necati Yağcı 986, Erhan Adem 981, Saniye Barut 981, Cavit Arı 974, Yalçın Karatepe 971, Süreyya Öneş Derici 967, Ozan Işık 966, Evrim Rizvanoğlu 959, Cansel Çiftçi 957, Ozan Varal 953, Zeynel Emre 953, Berk Kılıç 950, Gökçe Gökçen 947, Nurhayat Altaca Kayışoğlu 946, Emre Yılmaz 944, Murat Bakan 942, Ednan Arslan 941, Gül Çiftçi Binici 938, Mahmut Tanal 935, Ali Abbas Ertürk 934, Kübra Gökdemir 934, Bihlun Tamaylıgil 930, Selin Sayek Böke 930, Zeliha Aksaz Şahbaz 930, Hikmet Erbilgin 929, Tuğçe Hilal Özkan 929, Özgür Karabat 927, Pınar Uzun Okakın 927, Ensar Aytekin 926, Nazan Güneysu 923, Turgay Özcan 923, Asiye Ergül 919, Nihat Dağ 918, Bedirhan Berk Doğru 917, İsmail Atakan Ünver 915, Uygar Parçal 915, Elif Leyla Gümüş 911, Ulaş Karasu 908, Gülşah Deniz Atalar 907, Mehmet Salih Uzun 902, Bahattin Bahadır Erdem 901, Burhanettin Bulut 901, Melisa Uğraş 895, Ecevit Keleş 892, Baki Aydöner 886, İlhan Cihaner 886, Sinem Kirçiçek 886, Suat Özçağdaş 875, Gökan Zeybek 874, Uğurcan İrak 863, Önder Kurnaz 844, Engin Özkoç 843, Mustafa Sezgin Tanrıkulu 830, Sercan Çığgin 820, Burcu Mazıcıoğlu 816, Sevgi Kılıç 796, Volkan Memduh Gültekin 794, Barış Övgün 787, Aylin Nazliaka 656."
BKSP'DE EN YÜKSEK BOYUNSUZ ALDI
Özel'in anahtar listesinde yer alan BKSP üyeleri de delegenin onayından geçti. BKSP seçimlerinde en yüksek oyu bin 11 ile anayasa hukukçusu Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz aldı. BKSP listesinden PM'ye seçilen isimler ise şöyle: "Şule Özsoy Boyunsuz bin 11, Oya Ünlü Kızıl 994, Emine Uçak Erdoğan 974, Kerim Rota 971, Gülder Atabay 966, Murat Arslan 964, Ömer Kaya Türkmen 952, Serkan Özcan 936, Tolga Sağ 921, Emre Kartaloğlu 831."
YDK'DA 8 YENİ İSİM
Genel Başkan Özgür Özel'in YDK için hazırladığı anahtar liste de delegelerin onayını almış oldu. 15 kişilik YDK'da sekiz isim değişirken yedi isim yerini korudu. Yeni YDK üyeleri şu şekilde; "Aliye Timisi Ersever 972, Ayça Akpek Şenay 968, Yasemin Reçber 967, Erbil Aydınlık 935, Deniz Çakır 919, Hümeyra Akkuş Sandıkcı 918, Aliye Coşar 912, Süleyman Bülbül 908, Turan Taşkın Özer 907, Aysemin Gülmez 896, Mesut Kırşanlı 857, Erdoğan Kılıç 845, Remzi Kazmaz 841, Oğuzhan Cenan 833, Ali Narin 819."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Togg’dan yıl sonu atağı: Aralık kampanyası başladı! T10X–T10F’de sıfır faizli kredi
- 2025 Kaymakamlık/2 sınavı giriş belgeleri açıldı: ÖSYM sınav yeri sorgulama ekranı
- Oxford yılın kelimesi rage bait ne demek, Türkçe anlamı nedir? Aura farming, Biohack...
- Aralık ayı kira artış oranı 2025 ne olacak? Zam yüzdesi ne zaman belli olur?
- Rekabet Kurumu 40 uzman yardımcısı alımı: Başvuru ve sınav tarihleri
- Ara tatil kaldırılacak mı, son durum nedir? Okullarda tatil süreci nasıl işleyecek?
- 2-5 Aralık BİM aktüel listesi yayınlandı: Bu hafta hangi ürünler indirimde?
- Kar İstanbul'un kapısında! Lapa lapa yağış tarihi belli: Don, sağanak, sis, pus... Hepsi haritada
- Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB takvimi
- Memura ve 4C'liye enflasyon zammı hesaplandı: Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire...
- 3 Aralık'ta okullar tatil mi, ders işlenecek mi? Valilik açıklaması son durum
- Kediler nasıl evcil oldu? Yeni keşif tüm hikayeyi kökten değiştiriyor