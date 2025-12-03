CHP'de "muhalif avının" bahanesi medya! Özel'den "susturun" talimatı! Partiden ihraç kapıda

03 Aralık 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.12.2025 07:36 Güncelleme: 03.12.2025 07:37
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sabah Gazetesi'ne verdiği röportajda adı yolsuzluk ve rüşvet ile anılan partili isimlere "adalet karşısında arının" çağrısında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Genel Merkez'de "muhalif avına" çıkan Özel'in, düşmanlaştırdığı basın organlarına konuşma yasağı getirerek disiplin sürecini hızlandıracağı öğrenildi.

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SABAH'a verdiği röportaj CHP yönetimini rahatsız etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibi, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında şüphelilere ısrarla sahip çıkarken, Kemal Kılıçdaroğlu, SABAH'a yaptığı açıklamada 'arınma' çağrısını yinelemiş ve parti yönetimini topa tutmuştu.

CHP lideri Özgür Özel ise 39. Olağan Kurultay'da yaptığı konuşmada, "CHP arınacaksa, bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak" diyerek muhalif kanada bir kez daha 'ihraç' tehdidinde bulunmuştu.

ÖZEL'DEN YENİ TALİMAT

"Hesap vermek her CHP'linin namus borcu" diyen Kılıçdaroğlu'nun SABAH'a manşet olan ifadeleri, parti yönetimini kırmızı alarma geçirdi.Kulislere yansıyan son iddiaya göre genel merkez, kendilerince 'düşman' gördükleri gazetelere ve diğer yayın organlarına röportaj verip parti politikalarını sorgulayan isimlere karşı artık hızla disiplin süreçlerini işletecek.

Özgür Özel'in kurmayları ile durumu istişare ettiği ve bu konuda mutabık kalındığı kaydedildi.

'SUSUN' MESAJI

Bir süredir iç muhalefete yönelik yoğun bir ihraç ve tasfiye operasyonu yürüten parti yönetimi, bu hamlesiyle birlikte bir kez daha çatlak sesleri susturmayı hedefliyor.

2023'te göreve geldikten sonraki ilk 10 aylık süreçte 400'e yakın partiliyi disipline sevk eden genel merkez kanadı, son aylarda baskının dozunu daha da artırarak Berhan Şimşek, Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş gibi tanıdık partilileri bir bir ihraç etmişti.

Bundan sonraki süreçte söz konusu yayın organlarına röportaj verip partinin politikalarını eleştiren isimler hakkında hızla disiplin süreçlerinin başlatılacağı, gerekli görülmesi halinde ihraç adımının da atılacağı öğrenildi.

Muhalif kaynakların yorumuna göre, genel merkez kanadı, özellikle yolsuzluk soruşturmaları kapsamındaki tüm şüpheli partililerin sorgusuz sualsiz savunulmasını, 2023'teki şaibeli kurultaya ilişkin konuşulmamasını talep ediyor.

