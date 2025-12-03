"EkoSistem"in Türkiye'yi ele geçirme planı özel kaleminin telefonundan çıktı

Ekrem İmamoğlu liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütünün kamu kaynaklarını kullanarak önce CHP, ardından da Türkiye'yi ele geçirmek üzere planladığı yol haritası, İmamoğlu'nun özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun telefonundan çıktı.

Kasapoğlu'nun telefonunda yapılan dijital materyal incelemesinde tespit edilen şemanın tepesinde İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olarak yer alırdı.

Ona bağlı olarak CHP Genel Başkanı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi (PM), Milletvekili Grubu ve muhalefet partilerinin yapacakları tek tek sıralandı.

Yurt dışı, veri, propaganda malzemeleri, finans, medya ajansı, yerel ittifak ve yeni devlet gibi başlıkların yer verildiği şema, suç örgütünün esas hedefinin cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden Türkiye'yi ele geçirmek olduğunu ortaya koydu.

Sabah'ıon haberine göre; Öte yandan Kadriye Kasapoğlu'nun İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'la yaptığı yazışmada, başkanın kendisine 'Depolarımı boşaltın, katı atıkları da imha edin' dediği ancak Kasapoğlu'nun bunu riskli bulduğu, Pehlivan'ın ise 'Etap etap yapalım' dediği anlaşıldı.