CANLI | Başkan Erdoğan ve Papa 14. Leo'dan ortak basın toplantısında önemli mesajlar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR
Papa'ya hoş geldin diyorum. İlk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmesinden memnunuz.
Ayrıntılar geliyor...