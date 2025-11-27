Antalya Büyükşehir Belediyesi yolsuzluğunda gelişme! Kirli rüşvet çarkında paralar döviz bürosu ile aklandı

27 Kasım 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.11.2025 19:22 Güncelleme: 27.11.2025 20:45
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de tutuklu bulunduğu soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Büyükşehir Belediyesinden ihale alan firmaların Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği ortaya çıkmıştı. Yasa dışı yollarla elde edilen rüşvet paralarının Alanya'daki bir döviz bürosu aracılığı ile aklandı. Alanya'daki döviz bürosunun sahibi ve beraberindeki 2 kişi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

DÖVİZ BÜROSU VE KUYUMCU RÜŞVET PARALARININ AKLANDIĞI YER

Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin hak ediş ödemelerini almak için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti.

Rüşvet paralarının hesabına yatırıldığı ileri sürülen döviz bürosu ve bu paraların altına çevrildiği iddia edilen 2 kuyumcu işletmesine kayyum atanmıştı.

KİRLİ RÜŞVET ÇARKININ BİR UCU DA ALANYA'DA

Soruşturma kapsamında MASAK ekipleri ve Antalya Emniyet Müdürlüğü söz konusu döviz bürosunu radara aldı. Antalya'daki döviz bürosunun Alanya'daki bir döviz bürosuyla ortak hareket ettiği ortaya çıktı.

OPERASYONDA 2 KİŞİ YAKALANDI

Sabah'ta yer alan habere göre Antalya Emniyet Müdürlüğü ve MASAK ekipleri yaptıkları araştırmaların ardından Alanya'daki döviz bürosunun sahibi ve beraberindeki 2 kişi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Döviz bürosundaki bilgisayarlar ve materyallere el konulurken döviz bürosu sahibin mal varlıklarına da el konulduğu öğrenildi. İşlemlerinin ardından döviz bürosu sahibi serbest bırakılırken 2 kişinin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

