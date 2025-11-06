06 Kasım 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek milyonları sevgililerine yatırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.11.2025 07:11
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında, "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 8 şüpheli daha gözaltına alındı. Sevgilisine rüşvet paralarıyla milyonlarca liralık lüks hediye alan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu da babasının izinden gittiği belirlendi. Gökhan Böcek'in sevgilisi Büşra Genç'e, Mini Cooper, Rolex, ziynet eşyaları aldığı ortaya çıktı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 8'inci dalga operasyonda, 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 6 Rolex saat daha ele geçirildi.

'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama' ile suçlanan şüphelilerin, kuyumcu Uğur Kemal Yiğit, galericiler Ahmet Ayvazoğlu, Halil Tolga Ayvazoğlu ve Hakan Ayvazoğlu,, Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü çalışanı Yasin Yellice, iş insanı Berkan Genç, inşaat mühendisi Adem Etyemez, belediye çalışanı Büşra Genç olduğu kaydedildi. 8 şüphelinin, Muhittin Böcek ve Mustafa Gökhan Böcek'e taşınır ve taşınmaz devri yaptığı ileri sürüldü.

SEVGİLİYE LÜKS OTOMOBİL

Kuyumcu Uğur Kemal Yiğit'in, Mustafa Gökhan Böcek'in getirdiği dövizleri alarak altın faturası kesip, karşılığını Muhittin Böcek'in hesabına gönderdiği kaydedildi. Altın bozdurulmuş gibi gösterilerek alınan parayla galerici Ahmet Ayvazoğlu ile Halil Tolga Ayvazoğlu'dan lüks bir otomobil satın alındığı, bu otomobilin de Muhittin Böcek'in sevgilisi Melek Kurukama'ya verildiği belirtildi.

Galerici Hakan Ayvazoğlu'nun Aksu Altıntaş Mahallesi'nde bulunan taşınmazı para transferi olmadan Muhittin Böcek'e devrettiği ileri sürüldü. Yasin Yellice'nin, lüks otomobilin Melek Kurukama üzerine devir işlemlerini yürüttüğü, ayrıca Melek Kurukama'nın evinde bulunan lüks saati rüşvet karşılığı temin ettiği kaydedildi.

Lüks saati veren kişinin ise iş insanı Berkan Genç olduğu öne sürüldü. İnşaat mühendisi Adem Etyemez'in döviz bürosuna bir firma tarafından yatırılan 10 milyon 576 bin lirayı alıp, rüşvet olarak verdiği kaydedildi. Belediye çalışanı Büşra Genç adına kayıtlı lüks otomobilin ise kaynağı belli olmayan parayla Mustafa Gökhan Böcek tarafından alındığı belirtildi. Ayrıca Böcek'in, Genç'e Mini Cooper, Rolex, çantalar ve ziynet eşyaları hediye ettiği ortaya çıktı.

SORUŞTURMA GEÇMİŞİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu, 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti. Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Kerimoğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da 'Suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması' iddiasıyla havalimanında yakalanmış ve tutuklanmıştı. Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos'ta Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Soruşturmanın devamında Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından teslim olan İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül'de tutuklanmıştı.

