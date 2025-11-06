Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek milyonları sevgililerine yatırdı

Görevden alınan CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek

Galerici Hakan Ayvazoğlu'nun Aksu Altıntaş Mahallesi'nde bulunan taşınmazı para transferi olmadan Muhittin Böcek'e devrettiği ileri sürüldü. Yasin Yellice'nin, lüks otomobilin Melek Kurukama üzerine devir işlemlerini yürüttüğü, ayrıca Melek Kurukama'nın evinde bulunan lüks saati rüşvet karşılığı temin ettiği kaydedildi.

Lüks saati veren kişinin ise iş insanı Berkan Genç olduğu öne sürüldü. İnşaat mühendisi Adem Etyemez'in döviz bürosuna bir firma tarafından yatırılan 10 milyon 576 bin lirayı alıp, rüşvet olarak verdiği kaydedildi. Belediye çalışanı Büşra Genç adına kayıtlı lüks otomobilin ise kaynağı belli olmayan parayla Mustafa Gökhan Böcek tarafından alındığı belirtildi. Ayrıca Böcek'in, Genç'e Mini Cooper, Rolex, çantalar ve ziynet eşyaları hediye ettiği ortaya çıktı.