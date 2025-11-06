Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek milyonları sevgililerine yatırdı
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında, "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 8 şüpheli daha gözaltına alındı. Sevgilisine rüşvet paralarıyla milyonlarca liralık lüks hediye alan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu da babasının izinden gittiği belirlendi. Gökhan Böcek'in sevgilisi Büşra Genç'e, Mini Cooper, Rolex, ziynet eşyaları aldığı ortaya çıktı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 8'inci dalga operasyonda, 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 6 Rolex saat daha ele geçirildi.
'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama' ile suçlanan şüphelilerin, kuyumcu Uğur Kemal Yiğit, galericiler Ahmet Ayvazoğlu, Halil Tolga Ayvazoğlu ve Hakan Ayvazoğlu,, Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü çalışanı Yasin Yellice, iş insanı Berkan Genç, inşaat mühendisi Adem Etyemez, belediye çalışanı Büşra Genç olduğu kaydedildi. 8 şüphelinin, Muhittin Böcek ve Mustafa Gökhan Böcek'e taşınır ve taşınmaz devri yaptığı ileri sürüldü.
SEVGİLİYE LÜKS OTOMOBİL
Kuyumcu Uğur Kemal Yiğit'in, Mustafa Gökhan Böcek'in getirdiği dövizleri alarak altın faturası kesip, karşılığını Muhittin Böcek'in hesabına gönderdiği kaydedildi. Altın bozdurulmuş gibi gösterilerek alınan parayla galerici Ahmet Ayvazoğlu ile Halil Tolga Ayvazoğlu'dan lüks bir otomobil satın alındığı, bu otomobilin de Muhittin Böcek'in sevgilisi Melek Kurukama'ya verildiği belirtildi.
Galerici Hakan Ayvazoğlu'nun Aksu Altıntaş Mahallesi'nde bulunan taşınmazı para transferi olmadan Muhittin Böcek'e devrettiği ileri sürüldü. Yasin Yellice'nin, lüks otomobilin Melek Kurukama üzerine devir işlemlerini yürüttüğü, ayrıca Melek Kurukama'nın evinde bulunan lüks saati rüşvet karşılığı temin ettiği kaydedildi.
Lüks saati veren kişinin ise iş insanı Berkan Genç olduğu öne sürüldü. İnşaat mühendisi Adem Etyemez'in döviz bürosuna bir firma tarafından yatırılan 10 milyon 576 bin lirayı alıp, rüşvet olarak verdiği kaydedildi. Belediye çalışanı Büşra Genç adına kayıtlı lüks otomobilin ise kaynağı belli olmayan parayla Mustafa Gökhan Böcek tarafından alındığı belirtildi. Ayrıca Böcek'in, Genç'e Mini Cooper, Rolex, çantalar ve ziynet eşyaları hediye ettiği ortaya çıktı.
SORUŞTURMA GEÇMİŞİ
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu, 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti. Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Kerimoğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.
Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da 'Suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması' iddiasıyla havalimanında yakalanmış ve tutuklanmıştı. Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos'ta Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Soruşturmanın devamında Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından teslim olan İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül'de tutuklanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Karakış yaklaşıyor: Zayıf La Nina etkisi Türkiye'yi sardı! Sağanak ve soğuk hava etkisi donduruyor! İşte il il beklenen hava durumu
- Balıkesir Sındırgı afet bölgesi mi ilan edildi? Afet bölgesi olunca ne olur, hangi yardımlar devreye giriyor?
- Bu hata evinizi eskitir! Sirke ile temizlenmemesi gereken üç nokta: Meğer orası da varmış
- Mahalleniz listede mi? İstanbul’da 9 saatlik kesinti: Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?
- Aylarca taptaze kalsın! Yeşillikleri ömrünü uzatan sırrı keşfedin: Bir tane...
- Evde kolay çözüm! Halı lekelerini dakikalar içinde yok eden üç malzemeli karışım
- Yanlış yapıyorsunuz! Uzmanlar uyardı: Diş fırçalamada her gün yaptığınız yanlışlar
- Sıcak suya gerek yok! Çarşaflardaki toz akarlarını öldüren o basit yöntem: Sadece 10 dakika
- ŞAMPİYONLAR LİGİ: Karabağ-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karabağ-Chelsea maçı nereden izlenir?
- O antrenman reçeteye girdi! Diyabet riskini yarıya indiren yöntem: Kardiyo değil…
- İlk ne gördünüz, kelebek mi kadın mı? Bu kişilik testi gerçek benliğinizi ortaya koyuyor
- 2026 HAC TAKVİMİ | Hacca ne zaman gidilecek, kaç gün kaldı? 2026 Hac kafilesi ne zaman yola çıkacak?