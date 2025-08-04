Muhittin Böcek’in yeğeni dolandırıcı çıktı! Ev satışı bahanesi ile 2.6 milyon TL’yi alıp tehdit etti: Sen öldün sen yoksun

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TEHDİT ETMİŞ: SEN ÖLDÜN SEN YOKSUN

Bunun üzerine Ümit Ç., kendisi gibi dolandırıldığını iddia ettiği Mahmut K. ile tanıştı. İkili, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek S.B.'nin kendilerini dolandırdığını iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Diğer yandan konuşmalarda aracı olan emlakçı M.E., aynı gün savcılığa gelerek S.B. hakkında hakaret ve tehdit iddiasıyla şikayetçi oldu.

M.E. ifadesinde, S.B.'nin, Ümit Ç. ve Mahmut K.'yi dolandırdığını, kendisinin dolandırıcılıkla alakasının olmadığını, S.B.'nin kendisini arayarak 'Sen öldün, sen yoksun, kimse bize zarar veremez. Antalya'yı terk edin' diye tehdit ettiğini iddia etti.