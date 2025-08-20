Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek tutuklandı! Milyonlarca TL'lik kirli para trafiği ortaya çıktı | Gelin Böcek'ten "şantaj" notu: Gözünüz doysun

Fotoğraf-A Haber Arşiv

TUTUKLANDI! BELEDİYE İHALELERİ İLE MİLYONLUK VURGUN

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Böcek'in belediye ihaleleri üzerinden milyonlarca lira aldığı, bu paraları lüks araç ve gayrimenkul alımlarında kullandığı, döviz büroları ve kuyumcular aracılığıyla aklamaya çalıştığı tespit edildi. Savcılığın mahkemeye sunduğu tutuklama talebinde, Gökhan Böcek'in "tanıklar üzerinde baskı kurma ve delilleri karartma ihtimalinin güçlü olduğu" vurgulandı. MASAK raporları, banka hareketleri ve tanık ifadeleri doğrultusunda Antalya Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, Böcek'in tutuklanmasına karar verdi.

SEÇİM KAMPANYASINDA PARA TALEBİ VE SAHTE FATURA

Bir iş insanı, yerel seçimlerden önce Gökhan Böcek'in ofisine çağrıldığını ve kendisinden 25 milyon TL istendiğini, pazarlık sonucu 6 milyon TL gönderdiğini söyledi. Paranın, seçim kampanyasında kullanılan araçların giydirilmesinde harcandığı ve karşılığında sahte fatura düzenlendiği belirlendi.

HAKEDİŞ KARŞILIĞINDA FATURA OYUNU: BELGE KARŞILIĞI 46 MİLYON TL

Aynı iş insanı, belediyeden hak ediş alabilmek için sahte faturalar kesmek zorunda bırakıldığını, bu belgeler karşılığında aynı gün içinde 46 milyon TL ödeme yapıldığını anlattı. İfadelerde, Böcek'in boşandığı eşine alınan dairenin parasını da iş insanlarına ödettiği ortaya çıktı. 30 milyon TL'lik ödeme, nakit olarak üç seferde gerçekleştirildi.