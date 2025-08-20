Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek tutuklandı! Milyonlarca TL'lik kirli para trafiği ortaya çıktı | Gelin Böcek'ten "şantaj" notu: Gözünüz doysun
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında havalimanında gözaltına alınan Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, Böcek’in belediye ihaleleri üzerinden milyonlarca lira aldığı, bu paraları lüks araç ve gayrimenkul alımlarında kullandığı, döviz büroları ve kuyumcular aracılığıyla aklamaya çalıştığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında, Böcek’in eşi Zuhal Böcek ile boşandığı eşi Zeynep Kerimoğlu arasındaki yazışmalara da ulaşıldı. Kerimoğlu’nun telefonunda bulunan, “Biraz gözünüz doysun” ifadeleri dikkat çekerken bir iş insanı, belediyeden hak ediş alabilmek için sahte faturalar kesmek zorunda bırakıldığını, bu belgeler karşılığında aynı gün içinde 46 milyon TL ödeme yapıldığını anlattı.
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturmasında havalimanında gözaltına alınan Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek, adliyeye sevk edildi. Böcek, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Böcek, tutuklandı.
TUTUKLANDI! BELEDİYE İHALELERİ İLE MİLYONLUK VURGUN
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Böcek'in belediye ihaleleri üzerinden milyonlarca lira aldığı, bu paraları lüks araç ve gayrimenkul alımlarında kullandığı, döviz büroları ve kuyumcular aracılığıyla aklamaya çalıştığı tespit edildi. Savcılığın mahkemeye sunduğu tutuklama talebinde, Gökhan Böcek'in "tanıklar üzerinde baskı kurma ve delilleri karartma ihtimalinin güçlü olduğu" vurgulandı. MASAK raporları, banka hareketleri ve tanık ifadeleri doğrultusunda Antalya Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, Böcek'in tutuklanmasına karar verdi.
SEÇİM KAMPANYASINDA PARA TALEBİ VE SAHTE FATURA
Bir iş insanı, yerel seçimlerden önce Gökhan Böcek'in ofisine çağrıldığını ve kendisinden 25 milyon TL istendiğini, pazarlık sonucu 6 milyon TL gönderdiğini söyledi. Paranın, seçim kampanyasında kullanılan araçların giydirilmesinde harcandığı ve karşılığında sahte fatura düzenlendiği belirlendi.
HAKEDİŞ KARŞILIĞINDA FATURA OYUNU: BELGE KARŞILIĞI 46 MİLYON TL
Aynı iş insanı, belediyeden hak ediş alabilmek için sahte faturalar kesmek zorunda bırakıldığını, bu belgeler karşılığında aynı gün içinde 46 milyon TL ödeme yapıldığını anlattı. İfadelerde, Böcek'in boşandığı eşine alınan dairenin parasını da iş insanlarına ödettiği ortaya çıktı. 30 milyon TL'lik ödeme, nakit olarak üç seferde gerçekleştirildi.
ALACAKLILARIN TAHSİLİNİ ALABİLMESİ İÇİN 80 MİLYONLUK TALEP
Başka iş insanları ise, belediyeden alacaklarını tahsil edebilmek için Böcek'in kendilerinden 80 milyon TL istediğini, bu paranın döviz bürosu üzerinden gönderildiğini anlattı. Kısa süre sonra da 50 milyon TL'lik ek talep geldiği belirtildi. Paraların elden teslim edildiğini gören tanıkların yanı sıra, WhatsApp yazışmaları, FaceTime görüşmeleri ve telefon arama kayıtları savcılığa sunuldu. Bu belgeler soruşturma dosyasına delil olarak eklendi.
KİRLİ PARA TRAFİĞİ MASAK RAPORUYLA ORTAYA ÇIKTI
MASAK raporlarına göre, rüşvet paraları kuyumcular ve döviz büroları üzerinden "altın ticareti" veya "arsa satışı" gibi gösterilerek aklandı. Ancak yapılan incelemelerde, ortada gerçek bir ticaret olmadığı belirlendi. Milyonlarca liranın Böcek'in yakın akrabalarının hesaplarına geçtiği, bu paralarla lüks otomobiller ve taşınmazların satın alındığı saptandı.
SUÇ GELİRLERİ LÜKS ARAÇLARLA AKLANDI
Soruşturma dosyasında suçtan elde edilen gelirlerle Land Rover Velar (2024 model) – 7,3 milyon TL (Zuhal Böcek adına), Mercedes CLA 200 (2023 model) – 2,2 milyon TL'lik (yeğen Nurhak Ermiş adına) araçlar alındığı ortaya çıktı. MASAK raporlarına göre bu araçların suç gelirleriyle alındığı, paraların izinin plaka değişiklikleri ve sahte ticaret gösterimleriyle gizlenmeye çalışıldığı kaydedildi.
BÖCEK'İN GELİNİNDEN DİKKAT ÇEKEN İFADELER: ŞANTAJ MALZEMESİ ARAMA
Soruşturmada, Böcek'in eski eşi Zeynep Kerimoğlu'na ait telefonda dikkat çeken notlar bulundu. Kerimoğlu'nun, Böcek'in eşi Zuhal Böcek'e hitaben yazdığı satırlarda şu ifadeler yer aldı:
"Çocuğu benden peydahlamadığın gibi nikahlı kocamın hesabını da bana soramazsın. Yeğenine de sana da yeni araba alındı, biraz gözünüz doysun, boşuna şantaj malzemesi arama. Açgözlülüğünüz, avamlığınız, kendinize göre uyanıklığınız için beni kullanmamanı öneririm."
SORUŞTURMA
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti. Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.
Soruşturmanın devamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, Kent Estetiği Daire Başkanlığında müdür olarak görev yapan Tuncay Kaya "irtikap" suçundan tutuklanmış, bilgi işlem destek çalışanı Halil K, adli kontrol tedbiri ve ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.
Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış, diğer şüpheliler H.A, K.A. ve B.Ç. de ertesi gün gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Zuhal Böcek tutuklanırken, diğerleri ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
İHALE SONRASI MİLYONLUK RÜŞVET İDDİASI
12 Ağustos'ta Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alınmıştı. Antalya Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin hak ediş ödemelerini almak üzere Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti.
Yapılan teknik incelemelere göre paraların bir döviz bürosu hesabına yatırıldığı, bir kısmının ise elden teslim edildiği, paraların döviz bürosu ile bağlantılı kuyumcular aracılığıyla altına çevrilerek kasalarda saklandığı bilgileri, soruşturma dosyasında yer almış, şüphelilerin para transferlerini döviz alım-satım ve hurda altın satışı gibi gösterdiği öne sürülmüştü.
Kuyumcu hesaplarına aktarılan paraların bir bölümünün lüks araç alımlarında kullanıldığı, araçların önce farklı isimler üzerine tescil edildiği, ödemelerin ise ruhsat sahiplerinin hesaplarından yapıldığı iddiaları da soruşturma dosyasına girmişti.
DÖVİZ BÜROSU VE 2 KUYUMCUYA KAYYUM ATANDI
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasında yer alan para transferlerine dair hesap hareketleri, şüphelilerin itirafları ve diğer bilgi-belgeler doğrultusunda 1 döviz bürosu ve 2 kuyumcu işletmesine kayyum atanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Optik illüzyon: 7 saniyede gizli öfkeli emojiyi bulabilir misin? Sadece dikkatli gözler başarabiliyor
- Aynadaki Yabancı dizisi ne zaman başlayacak? Aynadaki Yabancı’nın konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?
- Gökbilimciler, milyarlarca ışık yılı uzaklıktaki 'Sauron'un Gözü'nü yakaladı
- Okul servis ücretleri zamlı tarife belli oldu mu? Veliler dikkat, sistem resmen değişti: İşte okul servislerinde yeni fiyat düzenlemesi
- Uzman ve Başöğretmenlik başvuru ekranı MEBBİS 2025 | Uzman öğretmenlik başvurusu nereden yapılır, şartları neler?
- Dünyanın En İyi 50 Tuzlu Hamur İşi açıklandı! Türkiye’den 10 yemek listeye girdi
- Başak yeni ayı hangi gün, saat kaçta meydana gelecek? Ağustos ayı yeniayı nasıl etkileyecek?
- Bir tabak yemek için servet ödeniyor! İşte dünyanın en pahalı 5 yiyeceği
- 2025-BKUBTS Başvuru Ekranı ve KILAVUZU PDF İNDİR | Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık yazılı sınavı ne zaman?
- Emekli maaşına haciz uygulanır mı? Banka kredilerinde yeni sistemle dikkat! SSK ve BAĞ-KUR’lular için kritik
- DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Dikey Geçiş Sınavı tercihleri başladı mı, kaç tercih hakkı bulunuyor?
- YKS TERCİH SONUÇLARI açıklandı mı, bugün açıklanır mı? Hangi üniversiteyi kazandım? ÖSYM AİS…